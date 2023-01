Le créateur de Vampire Survivors, halluciné par le succès de son jeu

C’est devenu l’un des phénomènes de l’année et en le voyant il est difficile d’expliquer pourquoi. Même son propre créateur se demande, et c’est que Luca Galante, responsable de Vampire Survivors, continue d’halluciner à ce stade avec le succès de ce jeu particulier qui a été lancé sur Steam pour un peu plus de 2 euros et a ébloui des millions de joueurs avec un tout formule addictive.

Dans une interview, Galante a reconnu que le succès du jeu continue de paraître « aussi inattendu que ces derniers mois », et c’est que cela ne cesse de lui paraître incroyable que son jeu soit au gala The Game Awards avec des titans comme God de War Ragnarok, Elden Ring ou Horizon Forbidden West. « C’était carrément incroyable d’être nominé pour The Game Adverts – Los Anuncios de Juegos, comme il est dit – avec d’autres grands développeurs », a déclaré Galante. « Au cours de cette dernière année, j’ai pensé que nous avions atteint le sommet de l’absurdité, mais celle-ci est venue et a dépassé la précédente. »

Un succès totalement inattendu

Et c’est que loin d’être satisfait de son arrivée sur Xbox -incluse dans le Game Pass-, de son lancement sur mobile, annoncé précisément lors du TGA, et même de l’ajout d’un DLC, Legacy of the Moonspell, Galante enchaîne avec plus de plans . Parmi eux, l’arrivée sur d’autres plateformes telles que PlayStation ou Nintendo Switch.

« Bien que j’aie du mal à croire que le jeu mérite toute cette attention, je suis content qu’il le fasse car littéralement n’importe qui aurait pu le faire », poursuit Galante. « J’espère que cela encouragera davantage de développeurs indépendants à continuer de se battre pour leurs projets. Je veux voir plus de Celestes, Powerwash Simulators, Wandersongs et Short Hikes obtenir la reconnaissance qu’ils méritent. »

Pourquoi Vampire Survivors a-t-il connu un tel succès ? Galante reconnaît qu’il ne lui a toujours pas expliqué. « Je n’en ai aucune idée, ce qui me fait très peur », avoue le créateur. « Depuis le lancement, j’ai essayé de ne pas regarder les chiffres ou ce qui se passe en ligne pour ne pas me perdre, j’ai gardé la tête baissée et j’ai continué à travailler sur le jeu et l’entreprise, en me concentrant presque exclusivement sur les commentaires des joueurs sur Discord et Steam. Ce qui, j’en suis sûr, a fait la différence, c’est que nos community managers ont fait un travail incroyable en maintenant la communication avec les joueurs. »

