Jeremy Renner (Hawkeye), en état "critique mais stable" après un accident de déneigement

L’acteur Jeremy Renner, interprète de Hawkeye dans l’univers Marvel, est dans un état « critique mais stable » après avoir été victime d’un accident hier à Reno, dans l’Etat du Nevada. Selon le communiqué, il aurait subi « des blessures liées à un accident dû aux conditions météorologiques lors du déneigement ».

Victime de la tempête de froid aux États-Unis

Rien n’est précisé sur l’état actuel de l’acteur californien de 51 ans, si ce n’est que ses représentants ont assuré que « sa famille et lui reçoivent d’excellents soins ». Selon ce qui est également dit, il a été transféré par hélicoptère à l’hôpital d’urgence après avoir subi ledit accident. On sait que Renner possède une maison à proximité des zones touchées par la tempête hivernale qui sévit aux États-Unis, et a récemment posté sur les réseaux sociaux une image d’une voiture complètement ensevelie par la neige près du lac Tahoe, où il a dit résider.

Renner est connu pour son rôle de Hawkeye dans le MCU, où il est apparu dans les différentes tranches de The Avengers, ainsi que dans la propre série du personnage sur Disney+. Son rôle de William Brandt dans la saga Mission Impossible aux côtés de Tom Cruise a également été célèbre, en plus d’autres comme Arrival, American Hustle ou il y a plus d’une décennie, dans 28 Weeks Later, la suite du classique zombie 28 Days Later. .

Nous mettrons à jour les informations liées à cet accident au fur et à mesure que de nouvelles nouvelles seront connues, car pour le moment, c’est tout ce que l’on sait sur l’état de santé de l’acteur.