Premier cas mortel d’amibe mangeuse de cerveau en Corée du Sud : un patient présentait des symptômes de méningite

La Corée du Sud a annoncé le premier décès dû à la méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM), une infection dévastatrice causée par l’amibe mangeuse de cerveau.

L’amibe mangeuse de cerveau Crédit : wikipedia

La Corée du Sud a annoncé le premier décès national d’un patient à cause de l’amibe mangeuse de cerveau. Le cas dramatique, qui impliquait une personne revenant de Thaïlande après un voyage de quatre mois, a été confirmé par le Dr Ji Young-mi dans un communiqué de presse des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies. Bien que le micro-organisme responsable de l’infection – le protiste Naegleria fowleri – est présent dans les eaux douces du monde entier, les cas d’amibe mangeuse de cerveau qui ont fait la une des journaux internationaux proviennent principalement des États-Unis, où ces dernières années, il y a eu une augmentation des infections, en particulier dans des endroits où elles n’étaient pas détectées auparavant, comme dans l’Iowa et le Nebraska. Généralement aux USA une dizaine sont enregistrées chaque année.

Le protiste Naegleria fowleri est communément connu sous le nom d’amibe mangeuse de cerveau car après une infection, il attaque le système nerveux central, provoquant un gonflement, une inflammation et une destruction des tissus, comme indiqué par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé. Le micro-organisme vit principalement dans les eaux douces et lentes des lacs et des étangs, où il peut supporter des températures supérieures à 45°C responsables d’infections. Pendant la baignade, en effet, l’amibe peut pénétrer dans le nez et infecter la muqueuse olfactive ; de là, poussé par les températures plus élevées, il remonte le nerf olfactif jusqu’à s’attaquer au cerveau, où il déclenche la méningo-encéphalite amibienne primitive (MAP) ou naegleriasis, une infection très grave. Il est en fait mortel dans 97 % des cas.

Comme l’ont rapporté les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies, le patient revenant de Thaïlande s’est présenté aux urgences avec des symptômes de méningite, avec de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, une raideur de la nuque et une perte de la capacité de parler. . Ses échantillons biologiques ont été soumis à des tests de laboratoire pour l’agent causal et, à partir de tests du gène (ARNr 18S) pour trois types de protozoaires responsables de l’encéphalite amibienne, une correspondance de 99,6 % a été trouvée avec Naegleria fowleri. Le patient est malheureusement décédé le 21 décembre. L’âge n’a pas été communiqué, mais généralement les victimes sont des enfants. L’un des cas les plus récents concernait un jeune de 14 ans de Port Charlotte, en Floride, qui a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants de Golisano.

L’organisme coréen précise que « pour prévenir l’infection par l’amibe libre de Fowler, des précautions particulières doivent être prises lors des déplacements dans les zones où elle a été signalée, en s’abstenant de nager et d’activités récréatives et en utilisant de l’eau propre ». Pour réduire les risques, le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord (NCDHHS) recommande de ne pas déranger le substrat inférieur lors du bain, de ne pas plonger lorsque l’eau est trop chaude, de ne pas plonger la tête et de protéger votre nez en le gardant fermé.