Comment effectuer une recherche vidéo inversée avec 6 méthodes différentes (2023)

Vous voulez connaître la source d’origine d’une vidéo sur Google ou d’autres plateformes ? Ou vous voulez simplement voir qui a copié votre contenu vidéo ? Vous pouvez obtenir ces informations avec la recherche vidéo inversée. La recherche vidéo inversée fait partie de la technologie des moteurs de recherche qui permet aux utilisateurs de rechercher des vidéos en fournissant un exemple d’image de la vidéo comme requête de recherche, plutôt que des termes de recherche textuels ou une vidéo complète. C’est un outil puissant qui est utile pour les journalistes, les photographes, les créateurs de contenu et presque tous ceux qui ressentent le besoin de l’utiliser.

Dans cet article, vous saurez comment inverser la recherche de vidéo et la recherche d’image inversée.

Utilisations de la recherche vidéo inversée :

L’utilisation la plus courante de la recherche vidéo inversée est lorsque vous trouvez un clip vidéo sur le Web et que vous l’aimez, mais que vous ne savez pas de quel film il s’agit. Et dans ce cas, vous pouvez vous aider d’un moteur de recherche de vidéo inversée pour obtenir plus d’informations sur le clip.

L’outil peut également être utilisé pour vérifier l’authenticité et la source de la vidéo, pour trouver la vidéo complète et des vidéos similaires.

Une autre utilisation majeure de la recherche vidéo inversée est de découvrir le plagiat vidéo.

Oui, il est possible de faire une recherche vidéo inversée. Mais ce n’est pas possible directement en mettant des vidéos dans la recherche. Heureusement, il existe différentes façons d’inverser la recherche vidéo avec quelques trucs et astuces. Vous prenez une capture d’écran de la vidéo et utilisez l’image pour inverser la recherche, vous obtiendrez des résultats.

Jetons un coup d’œil à 4 façons différentes d’effectuer une recherche vidéo inversée.

Préparez-vous pour la recherche vidéo inversée

Pour inverser la recherche d’une vidéo, vous avez besoin d’un instantané parfait de cette vidéo. Assurez-vous de lire la vidéo en haute qualité et en pleine fenêtre. Ensuite, prenez une capture d’écran parfaite de la vidéo pour laquelle vous souhaitez inverser la recherche. Et souvenez-vous de l’emplacement de la vidéo car vous en aurez besoin dans les étapes indiquées.

Comment faire une recherche vidéo inversée avec Google

Google a des outils pour presque tout ce que vous pouvez imaginer. Désormais, la recherche d’images inversées à l’aide de Google Images est très simple. Vous pouvez facilement inverser la recherche sur un PC en utilisant Chrome ou Firefox. Sur Android et iOS, vous pouvez utiliser l’application Google Search, Chrome ou Safari sur iOS. Si vous n’en utilisez aucun et que vous ne les avez pas installés sur votre appareil, vous pouvez également utiliser l’application Google Lens pour inverser les images de recherche.

Utilisation de la recherche vidéo inversée sur PC

Ouvrez Chrome ou Firefox sur votre PC.

Rechercher et ouvrir Google images.

Cliquez sur l’icône de l’appareil photo indiquant Recherche par image.

Sélectionnez l’onglet Télécharger une image et cliquez sur Choisir un fichier.

Sélectionnez l’instantané que vous avez pris à partir de la vidéo que vous souhaitez rechercher et cliquez sur Ouvrir.

Vous pouvez également simplement faire glisser et déposer une image directement sur Google Images.

Et il affichera les images ainsi que les résultats des vidéos.

Recherche de vidéo inversée sur Android

Télécharger le Application Google Lens ou mettre à jour le Application Google à la dernière version.

Ouvrez l’application et appuyez sur l’icône Image vers la gauche de l’obturateur de l’appareil photo.

Parcourez et sélectionnez l’image que vous souhaitez inverser la recherche.

Et maintenant, il affichera des images et des résultats vidéo associés.

Recherche inversée sur iOS

Télécharger le Google application sur votre iPhone ou iPad.

Ouvrez l’application et appuyez sur l’icône Google Lens qui est présente dans la barre de recherche, ou vous pouvez également ajouter un widget Google sur l’écran de verrouillage de votre iPhone comme je l’ai fait, mais vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 16 ou une version plus récente.

Vous avez maintenant la possibilité de prendre une photo ou de rechercher une image, sélectionnez ce que vous préférez.

Vous avez également la possibilité de choisir la manière dont vous souhaitez rechercher en sélectionnant une partie spécifique d’une image ou l’image entière.

Faites défiler vers le bas et vous trouverez les résultats.

Recherche vidéo inversée à l’aide de Berify – Meilleure vérification

Bien que l’outil de recherche d’images de Google soit suffisant pour inverser la recherche d’une vidéo, vous pourriez vous demander pourquoi est-il nécessaire d’utiliser des méthodes alternatives ou tierces pour y parvenir ? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir essayer Berify. Berify déclare ne pas utiliser la recherche Google Image standard. Au lieu de cela, ils ont développé leurs propres algorithmes qui examineront d’autres moteurs de recherche d’images tels que Bing, Yandex, Baidu, etc., produisant ainsi de meilleurs résultats. Et si la recherche d’images Google n’a pas aidé, gardez d’autres options ouvertes comme la recherche d’images inversée Berify.

Recherche inversée via Berify

La recherche inversée via Berify est simple et franchement facile, à condition de suivre ces étapes :

Dirigez-vous vers Bérifier site web et créez un compte gratuitement.

Choisissez le plan gratuit et terminez votre inscription. Assurez-vous de vous connecter pour utiliser la recherche d’image inversée sur Berify.

Maintenant, pour rechercher votre image, cliquez simplement sur la grande barre de recherche. Il vous demandera de parcourir l’image de votre système.

Maintenant, Berify traitera l’image et reviendra avec des résultats qui correspondent à votre instantané vidéo.

Berify traitera alors à nouveau l’image et reviendra également avec les résultats de divers autres moteurs de recherche, vous donnant ainsi un meilleur aperçu de l’endroit où les images ont été téléchargées ou partagées.

Recherche inversée d’une image mais retour sans résultat ? C’est là que Berify se démarque. Berify vous enverra une notification par e-mail dès qu’il trouvera un résultat.

La dernière raison est la raison pour laquelle vous souhaitez choisir Berify plutôt qu’une recherche Google Image standard. Eh bien oui, Berify propose des plans gratuits et payants, mais cela en vaut la peine si vous recherchez des résultats de recherche plus approfondis. Vous pouvez également prendre à leur API ainsi que.

Recherche vidéo inversée avec Bing

Une autre façon d’inverser la recherche d’une vidéo à l’aide d’une capture d’écran de la vidéo consiste à utiliser Bing. Le processus est très simple et va droit au but. Voici comment vous pouvez inverser la recherche d’une capture d’écran de la vidéo.

Ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous simplement sur Bing.

Maintenant, vous verrez une barre de recherche sur votre bureau.

Dans la barre de recherche, vous verrez une icône de microphone et une icône d’image.

Cliquez simplement sur l’icône de l’image.

Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer la capture d’écran de la vidéo.

La recherche visuelle commencera maintenant à rechercher et à afficher les résultats correspondant à la capture d’écran que vous avez téléchargée.

Recherche inversée vidéo à l’aide de la recherche d’images TinEye

Lorsqu’il s’agit d’experts en recherche et reconnaissance d’images inversées, TinEye est l’endroit idéal. Ils proposent divers produits spécialement conçus pour les recherches d’images, tels que WineEngine, MobileEngine et même un MulticolorEngine.

Vous pouvez inverser la recherche d’une vidéo sur TinEye en utilisant la même méthode que la méthode précédente. Téléchargez une image de votre vidéo et attendez les résultats. TinEye utilise son MatchEngine qui aide à identifier les images originales et modifiées, y compris les images d’une vidéo ou les images recadrées ou même diverses modifications qui sont effectuées de nos jours grâce à la culture de création et de création de mèmes.

Avec l’aide de son API TinEye, vous pourrez vérifier les résultats pour la conformité aux droits d’auteur, faire ressortir une liste séparée des images modifiées. L’API est auto-hébergée, ce qui indique que vous obtiendrez des résultats plus rapides et de meilleure qualité, ainsi que l’avantage supplémentaire de télécharger des images au format .jpeg, .png et même gifs. De plus, vous pouvez utiliser leur API avec des abonnements payants.

Tout comme la façon dont Berify vous envoie des alertes, avec TinEye Alerts, vous pourrez suivre et comparer des images avec des images qui ont été explorées par TinEye eux-mêmes. Même si vous n’avez pas le temps d’attendre et de chercher les résultats, les alertes vous informeront au fur et à mesure qu’elles trouveront une image similaire à celle que vous avez téléchargée.

Recherche inversée avec des images Yandex

Yandex est un moteur de recherche russe populaire qui a ses succursales dans un certain nombre de départements et de services Web. Bien qu’il ait son propre moteur de recherche, Yandex permet également aux utilisateurs d’effectuer une recherche inversée. Suivez ces étapes pour savoir comment inverser la recherche vidéo.

Tout d’abord, vous devrez vous diriger vers Recherche d’images Yandex.

Vous serez redirigé vers la page d’accueil du moteur de recherche.

Une grande barre de recherche sera visible au centre de l’écran.

Dans la barre de recherche sur le côté droit, vous verrez une icône d’image.

Cliquez simplement sur l’icône de l’image. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser et déposer la capture d’écran de la vidéo.

Yandex va maintenant commencer à afficher les résultats de la vidéo particulière.

Choisissez simplement celui que vous voulez et c’est tout.

Recherche vidéo inversée via

? Oui, la bibliothèque de photos populaire a également la capacité d’inverser la recherche de vidéos et d’images, mais elle a une méthode assez différente pour le faire. Vous pouvez rechercher des images tirées d’une vidéo en tapant simplement les descriptions de l’image ou même en téléchargeant une image pour la rechercher en sens inverse. Vous pouvez également rechercher les images d’une manière particulière, par exemple par leur orientation, la date de la première ou de la dernière utilisation, etc. Il s’agit de l’option de recherche inversée la plus facile à utiliser parmi les quatre.

Conclusion

La recherche inversée d’une vidéo est utile car elle permet de vérifier si la vidéo est fausse ou réelle et aide même à se débarrasser des fausses nouvelles qui ne cessent de se répandre sur divers réseaux sociaux et plateformes de messagerie. Parmi ces quatre, TinEye Image Search semble être la méthode la plus avancée pour la recherche inversée vidéo. Grâce à ses différents moteurs spécialisés dans la recherche et le retour de résultats d’images.

Vous savez maintenant que la recherche vidéo inversée est possible, mais avec l’aide de la recherche d’image inversée. Comme il est difficile de rechercher une vidéo entière, vous ne pourrez peut-être pas obtenir le résultat souhaité en utilisant quelques méthodes. Et donc, nous vous recommandons d’essayer toutes les méthodes pour obtenir des résultats précis.

Donc, c’est tout sur la façon de faire une recherche vidéo inversée. Et si vous trouvez ce guide utile, assurez-vous de le partager avec vos amis qui pourraient vouloir l’utiliser. Aussi, faites-nous savoir dans la section des commentaires en cas de questions.

