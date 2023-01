Le producteur de Final Fantasy VII Remake anticipe "une grande annonce" celui dont tu ne peux pas parler

Sans aucun doute, cette année est passionnante pour les fans de Final Fantasy, et c’est qu’au lancement de Final Fantasy XVI, nous devons ajouter les nouvelles que nous aurons sûrement de Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième chapitre du remake du classique et qui sera exclusif à la PS5. Cependant, il pourrait encore y avoir de la place pour autre chose, si l’on s’en tient aux propos d’un des leaders de la série tel que Yoshinori Kitase.

Beaucoup de matériel Final Fantasy

L’actualité liée à Final Fantasy VII Rebirth pourrait même concerner son propre lancement à la fin de cette année 2023, mais pour le moment elle n’est pas confirmée. Quoi qu’il en soit, l’un ou l’autre jeu serait passionnant en soi, mais si nous mettions les deux ensemble… Et s’il y avait une troisième grande chose ? Kitase a félicité l’année dans un post sur le site officiel de Square Enix et prévient que de bonnes nouvelles arrivent… certaines d’entre elles seront même annoncées.

« Le développement de Final Fantasy VII Rebirth, que je produis, s’accélère également », commence par expliquer Kitase. « En plus de cela, nous avons une grande annonce dont nous ne pouvons encore rien dire. 2023 sera une bonne année pour tout le monde, et j’aimerais exciter les fans de Final Fantasy. »

Tout ce que nous pourrons mentionner ne sera que spéculation, car il existe de nombreux projets liés à la franchise et déjà annoncés. En plus des deux jeux déjà mentionnés, nous aurons bientôt le lancement physique de la collection Pixel Remaster, avec les versements classiques (de I à VI) qui arriveront à la fin de cette année sur PS5 et Nintendo Switch et avec un collector édition avec le que les spéculateurs travaillent déjà. Avec cela, nous supposons que le travail se poursuit sur plus de contenu pour Final Fantasy XIV, mais il n’y a pas de nouvelles pour le moment d’une future extension. En fait, il serait trop tôt pour y penser étant donné que le dernier, Endwalker, est sorti en 2021.

Source : Square Enix