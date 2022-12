Une galaxie aux couleurs du Brésil dans le ciel : la NASA rend hommage au grand Pelé

En souvenir du champion brésilien Pelé, la NASA a partagé l’image spectaculaire d’une galaxie spirale, aux couleurs du drapeau brésilien.

La galaxie NGC 300. Crédit : NASA/JPL–Caltech/OCIW

Le grand Pelé, considéré comme le plus grand joueur du siècle par la FIFA, est décédé ce jeudi 29 décembre 2022. L’ancien champion brésilien, décédé à l’âge de 82 ans après une bataille contre le cancer du côlon, a été rappelé avec affection et admiration dans le monde entier, non seulement par le monde du football et une pléthore de fans, mais aussi par de multiples institutions qu’ils ont rien à voir avec le football, tant était grande la légende d’Edson Arantes do Nascimento, le prénom de Pelé. Parmi les hommages les plus suggestifs, il y a sans aucun doute celui de la NASA, qui a commémoré « O Rey » avec l’image d’une splendide galaxie spirale teinte en jaune, vert et bleu, les couleurs du drapeau brésilien.

Le tweet de l’agence aérospatiale américaine sur Twitter se lit comme suit : « Nous commémorons le décès du légendaire Pelé, connu par beaucoup comme le roi du ‘beau jeu’. Cette image d’une galaxie spirale dans la constellation du Sculpteur montre les couleurs du Brésil. » Les mots et l’image de la NASA ont reçu une énorme appréciation dans le monde entier, recueillant 5,7 millions de vues, 18 900 retweets, 2 378 mentions et près de 100 000 likes à ce jour. Un succès « mondial » lié à la renommée du grand Pelé.

Mais de quelle galaxie s’agit-il ? L’objet céleste décrit dans le tweet est la splendide galaxie spirale NGC 300 (également connue sous le nom de C 70), découverte en 1826 par l’astronome britannique James Dunlop. La galaxie est située au cœur de la constellation du Sculpteur à 7 millions d’années-lumière de la Terre, et fait partie du soi-disant « Groupe du Sculpteur », l’ensemble de galaxies le plus proche du Groupe Local, qui comprend également la Voie lactée, notre galaxie. NGC 300 a plusieurs détails en commun avec la galaxie du Triangle beaucoup plus célèbre et photographiée. L’une des caractéristiques les plus particulières réside dans la source de rayons X en son cœur, appelée NGC 300 X-1. Il s’agit probablement d’un énorme système binaire de trous noirs de type Wolf-Rayet.

La photo partagée par la NASA est une image composite couleur dérivée de la combinaison d’images obtenues à partir de deux instruments distincts : le télescope de la Carnegie Institution de Washington à l’observatoire Las Campanas, qui fonctionne dans la longueur d’onde optique, et le télescope de la station spatiale de la NASA. « Galaxy Evolution Explorer » (GALEX), qui fonctionne plutôt dans l’ultraviolet. Le résultat final est une astrophotographie spectaculaire, parfaite pour rendre hommage à l’une des figures les plus importantes de l’histoire du Brésil.