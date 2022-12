Un étudiant a utilisé l’intelligence artificielle de ChatGPT pour tricher à un examen (et ce ne sera pas le dernier cas)

Le professeur Darren Hick a découvert qu’un de ses étudiants avait utilisé l’intelligence artificielle pour rédiger un essai, et l’affaire pourrait n’être que la première d’une longue série.

Aujourd’hui, j’ai attrapé le premier étudiant qui a copié d’une IA ». C’était juste une question de temps. C’est Darren Hick, professeur adjoint de philosophie à l’Université Furman, qui a décidé de partager le plagiat avec un poste.

« Dès que je l’ai signalé sur Facebook, mes amis universitaires ont dit: » Ouais, j’en ai attrapé un aussi « , a expliqué Hik au New York Post. C’est le style qui a trahi les étudiants, il semble que l’intelligence artificielle ait un moyen de écriture qui lui est propre.

Comme l’écrit une intelligence artificielle

Début décembre, Hick avait confié à ses étudiants la tâche d’écrire un essai de 500 mots sur David Hume et le paradoxe de l’horreur, afin d’examiner comment les gens tirent du plaisir de ce qu’ils craignent.

En feuilletant ses devoirs à un moment donné, Hick tombe sur un style d’écriture anormal. « L’essai semblait avoir été écrit par un garçon de 12 ans particulièrement brillant qui utilise des formules étranges, pas fausses, juste étranges. Comme quelqu’un qui apprend à écrire un essai mais qui n’a pas encore découvert sa propre façon d’écrire. »

ChatGpt a été découvert

Il ne fallut pas longtemps à Hick pour se rendre compte que l’essai de Hume n’était pas l’œuvre d’une main humaine. En fait, c’était précisément une intelligence artificielle qui expliquait dans ses propres mots pourquoi les gens tirent du plaisir des peurs.

Pour être précis, l’essai a été écrit par ChatGpt, et il ne pouvait en être autrement. Il s’agit de l’IA la plus performante au monde, créée par OpenAI, une société d’intelligence artificielle basée à San Francisco. Entre autres choses, le chatbot est particulièrement doué pour assembler n’importe quel texte sur le Web de manière cohérente, donc écrire un essai sur Hume, pour ChatGpt, est un jeu d’enfant, et les étudiants l’ont compris assez rapidement.

Le test décisif

Une preuve est nécessaire après un soupçon, Hick, mais il sait bien que prouver le mensonge est pratiquement impossible. Cependant, essayez d’insérer le texte dans ChatGpt demandant une sorte de confession. En effet, il écrit : « Cette réponse écrite a-t-elle été formulée par une IA ? », le chatbot répond : « Il y a une probabilité de 99 % ».

Hick essaie ensuite le test décisif et fait le processus inverse, demandant à ChatGpt de produire l’essai sur Hume. Le résultat est un travail très similaire à celui présenté par l’étudiant. Similaire oui, mais pas identique car ChatGpt génère des réponses uniques, ce qui rend impossible de prouver un éventuel plagiat.

La confession de l’étudiant

Une dernière chance reste. Hick s’adresse directement à l’étudiant et va droit au but en lui demandant si sa mission était l’œuvre du chatbot. L’aveu met fin à ses doutes, c’est bien ce qui s’est passé, mais il en ouvre de nouveaux.

« C’est un logiciel d’apprentissage – il sera plus intelligent dans un mois. Dans un an, ce sera plus intelligent. Je ressens moi-même la terreur pour mon travail quotidien » explique Hick, et ajoute, « beaucoup d’autres gars essaieront de copier et ChatGpt, et il sera impossible de prouver qu’ils l’ont fait ». deviennent de plus en plus performants, même ces traces qui ont trahi la présence non-humaine pourraient disparaître. Il sera donc très difficile de distinguer la dissertation d’un étudiant de celle d’une IA.

Risques futurs possibles

C’est arrivé à Hick, mais c’est aussi arrivé à de nombreux autres professeurs. Il suffit de lire les commentaires sous le post publié sur Facebook. « De temps en temps, j’ai surpris des étudiants qui ont utilisé l’IA pour leur travail final », écrit un professeur. Un ancien élève de Furman commente à la place « lorsque j’ai lu pour la première fois sur ChatGpt, ma première pensée a été » Je me demande combien de temps avant qu’il n’arrive sur le campus?… C’était plus rapide que je ne le pensais ».

Dans le message, Hick a également souligné que «les gouvernements devront élaborer des normes pour faire face à ces types de situations, et ils devront le faire RAPIDEMENT. Dans mon cas, l’étudiante a admis avoir utilisé ChatGpt, mais si elle ne l’avait pas fait, je ne peux pas dire si cela aurait été suffisant. »