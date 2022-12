Encore une fois les jeux vidéo les plus téléchargés de l’année sont tous mobiles : le classement complet

50% du chiffre d’affaires total de 2022 est occupé par les jeux vidéo mobiles. Quant aux titres console et PC, ils ont généré respectivement 28% et 21% des revenus.

Avec l’avènement de la nouvelle année, l’heure est venue de faire le bilan du jeu vidéo 2022. Après une ascension incroyable en pleine pandémie, le marché a enregistré des revenus de 184,4 milliards de dollars cette année. Aussi grandiose que ce chiffre puisse paraître, il démontre en fait une baisse de 4,3 % d’une année sur l’autre. Selon Newzoo, c’est la première fois qu’un ralentissement similaire est enregistré depuis l’analyse du marché des jeux.

Le domaine du jeu mobile

50% de ce chiffre d’affaires est occupé par les jeux vidéo mobiles. En termes de titres téléchargés, le classement avec 275 millions de téléchargements est dominé par Subway Surfers, le jeu de course mettant en scène le jeune Jake, qui doit s’extirper dans la jungle métropolitaine. La prochaine étape est la bataille royale Garena Free Fire avec 245 millions de téléchargements. Voici les détails du top 5 des Sensor Tower rapportés par GameIndustry.bz.

Subway Surfers (275 millions de téléchargements)

Garena Free Fire (245 millions de téléchargements)

Sumble Guys (174 millions de téléchargements)

Ludo King (165 millions de téléchargements)

Roblox (163 millions de téléchargements)

S’agissant plutôt des jeux vidéo mobiles avec achats intégrés, le plus rentable de 2022 est Honor of Kings, avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars, suivi de PUBG Mobile, qui a enregistré 1,9 milliard de dollars de dépenses de consommation. Voici le top 5 complet :

Honneur des rois (2,5 milliards)

PUBG Mobile (1,9 milliard de dollars)

Genshin Impact (1,7 milliard de dollars)

Candy Crush Saga (1,2 milliard de dollars)

Roblox (1 milliard de dollars)

Concernant le top 5 des éditeurs, la première place est fermement occupée par Tencent, le géant technologique basé à Shenzhen en Chine. En 2022, il a enregistré 6,8 milliards de dollars. Avec un écart important, à la deuxième place se trouve Activision Blizzard – qui en plus de Call of Duty Mobile possède également la susmentionnée Candy Crush Saga – avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars. Pour descendre, presque à égalité, il y a NetEase, Playrix et Take-Two Interactive. En savoir plus:

Tencent (6,8 milliards de dollars)

Activision Blizzard (2,5 milliards de dollars)

NetEase (2,4 milliards de dollars)

Playrix (2 milliards de dollars)

Take-Two Interactive (2 milliards de dollars)

Les données qui en ressortent sont très intéressantes car elles démontrent une nouvelle fois la domination du marché du mobile sur celui des consoles et des PC. Sur les 184,4 milliards de dollars en 2022, les jeux vidéo sur console et PC ont généré respectivement 28 % et 21 %. Les jeux par navigateur, avec leurs 2,8 milliards de revenus, en occupent 1 %.