Grave épidémie de choléra en Haïti, déjà des centaines de morts : en février, elle a été déclarée éradiquée

Une dramatique épidémie de choléra est en cours en Haïti avec environ 300 décès et 10 000 infections en seulement deux mois. L’ONU a envoyé 1 million de doses de vaccin.

Une grave épidémie de choléra est en cours en Haïti, avec près de 300 décès confirmés et plus de 13 000 cas en seulement deux mois. La maladie, causée par la bactérie Vibrio cholerae, avait été déclarée « éradiquée » par le gouvernement de Port-au-Prince en février 2022, après une très grave épidémie qui a commencé en 2010 et s’est terminée en 2019. Aucun nouveau cas n’avait été signalé pendant 3 années consécutives, ce qui a incité le pays des Caraïbes à donner l’annonce de l’extinction des foyers ; puis, à partir du 2 octobre de cette année, le ministère haïtien de la santé a commencé à détecter soudainement de nouvelles infections à toxines, qui ont augmenté de façon exponentielle en quelques semaines.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un récent communiqué de presse, entre le 2 octobre et le 6 décembre de cette année, 13 672 cas de choléra (confirmés et suspects) et 283 décès ont été signalés. Le taux de mortalité de l’épidémie actuelle est de 2,05 %. La grande majorité des personnes touchées par le choléra résident dans le département de l’Ouest ; presque toutes les personnes touchées ont été hospitalisées dans le pays des Caraïbes. Le segment de la population le plus touché est représenté par les enfants entre 1 et 4 ans (19 %), suivis des jeunes entre 20 et 29 ans et du groupe des 30 – 39 ans (tous deux à 15 %). La plupart des personnes touchées sont des hommes (environ 60 %).

Lors de l’épidémie de 2010-2019, 820 000 cas de choléra et un peu moins de 10 000 décès ont été signalés. Il n’est pas certain qu’il existe un lien direct entre le précédent (le premier en Haïti) et l’actuel, mais selon les experts, il est possible que le premier n’ait jamais réellement disparu, restant sous trace grâce aux vaccins et à l’accès à des l’eau et l’assainissement. Avec la nouvelle crise humanitaire en cours et le déclin de l’immunité, la bactérie du choléra a peut-être refait surface, déclenchant de nouveaux cas cliniques. Il est également possible que Vibrio cholerae soit resté « caché » pendant 3 ans dans le milieu naturel, réapparaissant au bon moment. En revanche, la réintroduction depuis un pays tiers de la souche qui avait investi Haïti il ​​y a 12 ans est jugée peu probable.

Fait intéressant, l’épidémie précédente a été déclenchée par les troupes de l’ONU du Népal pour secourir la population locale après un tremblement de terre catastrophique. Avant d’aller en Haïti, les soldats s’étaient entraînés à Katmandou, où sévissait à l’époque une grave épidémie de choléra. Certains ont apporté la bactérie dans le pays des Caraïbes et les premiers cas parmi la population locale ont été enregistrés juste à côté de la base militaire (ce n’est qu’en 2016 que l’ONU a reconnu sa responsabilité, au moins partiellement).

Comme l’explique l’OMS, le vibrion cholérique provoque une intoxication lorsqu’il entre en contact avec de l’eau et des aliments contaminés par des matières fécales humaines infectées. C’est pourquoi l’accès à l’eau potable et l’hygiène sont essentiels en prévention. Le choléra peut être bénin ou grave ; dans les cas graves, il se manifeste par une diarrhée aqueuse sévère, un déséquilibre électrolytique et une déshydratation pouvant entraîner la mort du patient. Il existe des vaccins pour prévenir le choléra ; à la mi-décembre, l’ONU a envoyé un chargement d’environ 1 million de doses d’Euvichol, dans l’espoir d’endiguer la nouvelle épidémie dramatique.