Ce sont les jeux avec Games with Gold en janvier 2023

Microsoft a officiellement confirmé les jeux inclus dans la promotion Games with Gold pour le mois de janvier 2023. Les abonnés à ce service ou au Xbox Game Pass Ultimate pourront racheter ces deux jeux, peut-être quelque peu inconnus, mais qui peuvent surprendre s’ils sont donnés. un essai car ils n’ont pas de mauvaises critiques du tout. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Ce sont les premiers Games with Gold de 2023

D’une part, nous pourrons télécharger Iris Fall, un jeu qui cache une aventure classique basée sur des puzzles sous sa palette de couleurs simple, et surtout, avec une section artistique très personnelle. Les puzzles sont basés sur l’environnement, avec une utilisation intelligente de la lumière et de l’ombre, et il a des critiques très positives sur Steam, ce qui en fait un jeu parfaitement agréable.

Pendant ce temps, l’autre jeu est Autonauts, un jeu de simulation de colonie avec des robots sympathiques comme protagonistes. « En partant de zéro, profitez des ressources naturelles et créez un empire de robots capables d’apprendre n’importe quoi », explique la description officielle sur Steam. « Tout est question d’automatisation. Progresser dans les phases technologiques, automatiser la vie elle-même et atteindre une autonomie complète ! », conclut-il. Il a également de très bonnes notes et bénéficie également d’un score moyen remarquable de 80 sur Metacritic.

La fin d’année 2022 sur Game Pass

Cependant, comme tout le monde le sait, le service d’abonnement vedette de Xbox est Game Pass, et c’est là que les abonnés ont terminé cette année bien servis. Durant ce mois de décembre, des jeux tels que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Eastward, Chained Echoes, Metal Hellsinger ou High on Life ont été ajoutés, que nous avons pu analyser récemment. Malheureusement, il y a aussi des jeux qui sortent du service, et certains d’entre eux sont de grande qualité, comme Dragon Quest XI, Aliens : Fireteam Elite ou Firewatch.