La Chine a découvert une toute nouvelle roche volcanique sur la Lune

A partir de l’analyse de plus de 3 000 particules de régolithe ramenées sur Terre par la mission chinoise Chang’e 5, une nouvelle roche volcanique a été découverte sur la Lune.

Surface lunaire. Crédit : wikipédia

Une roche volcanique entièrement nouvelle a été découverte à la surface de la Lune, avec des caractéristiques chimiques et minéralogiques uniques jamais observées auparavant sur le compagnon de la Terre. En plus de ce nouveau basalte, les scientifiques ont identifié six autres types de roches (clastes ignés) définies comme « exotiques », qui mettent en lumière le peu que l’on sait encore sur le satellite naturel. Les nouveaux échantillons analysés ont été collectés lors de la mission de la sonde chinoise Chang’e 5 (du nom de la déesse de la Lune Chang’e), partie le 23 novembre 2020 et revenue environ un mois plus tard avec sa précieuse cargaison, 1,7 kilogrammes. du régolithe lunaire. Les missions précédentes pour renvoyer du matériel lunaire sur Terre étaient Apollo 17 (1972) pour les États-Unis et Luna 24 (1976) pour l’Union soviétique.

Les scientifiques chinois Xiaojia Zeng, Xiongyao Li et Jianzhong Liu du Centre des sciences lunaires et planétaires – Institut de géochimie de l’Académie chinoise des sciences et Centre d’excellence en planétologie comparée de Hefei ont découvert et décrit la nouvelle roche volcanique lunaire et d’autres éléments exotiques. . Le véhicule Chang’e 5 avait prélevé les échantillons dans la région de Mons Rümker, au cœur de l’Oceanus Procellarum du nord de la Lune. Le professeur Zeng et ses collègues se sont concentrés sur l’analyse de la lithologie et de la composition de plus de 3 000 particules de régolithe, d’un diamètre inférieur à 2 millimètres.

Comme indiqué, les levés ont identifié un total de sept roches exotiques, dont une complètement nouvelle. Plus précisément, comme indiqué dans le résumé de l’étude, les chercheurs ont identifié un fragment vitrotrophique à haute teneur en titane ; un basalte à faible teneur en titane ; une olivine-pyroxénite; un fragment magnésien d’anorthosite ; une lithologie évoluée ; un fragment d’olivine riche en magnésium et une bille de verre pyroclastique. Ce dernier représente un basalte jamais observé auparavant sur la Lune, avec une composition chimique/minéralogique inédite.

cratères lunaires. Crédit : wikipédia

Selon les spécialistes, cette découverte suggère l’existence d’anciennes éruptions volcaniques d’un type non encore reconnu, ou en tout cas de zones sur la Lune dont on ne connaît pas la minéralogie. Peut-être que les futures missions Artemis sur place aideront à faire la lumière sur ces roches particulières. Ces matériaux seraient arrivés sur le site de prélèvement de Chang’e 5 après l’impact de météorites, qui les auraient projetés entre 50 et 400 kilomètres. Fait intéressant, le régolithe lunaire ramené sur Terre par la mission chinoise est le plus jeune de tous les temps, comparé à celui des missions précédentes. En fait, il remonte à environ 2 milliards d’années.

Les chercheurs s’attendaient à trouver entre 10 et 20% de matériel exotique dans les échantillons ramenés par le vaisseau spatial, mais seulement 0,2% ont été détectés. Comme indiqué dans le résumé de l’étude, cela indique que la modélisation des débris d’impact pour les jeunes unités géologiques lunaires devra peut-être être « réexaminée ». Les détails de la recherche « Les clastes exotiques dans le régolithe de Chang’e-5 indicatifs d’un terrain inexploré sur la Lune » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique spécialisée Nature Astronomy.