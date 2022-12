Ce sont les décès les plus évitables causés par des erreurs courantes, selon un médecin légiste

Dans une vidéo sur TikTok, la médecin légiste Judy Melinek a parlé des causes de décès les plus évitables causées par des erreurs et des comportements courants.

Dans le monde occidental, les causes de décès les plus courantes sont liées aux pathologies cardiovasculaires et aux tumeurs, dont beaucoup pourraient être évitées simplement en adoptant un mode de vie plus sain : dépendance au tabac et à l’alcool, mode de vie sédentaire, obésité, comportements malsains et autres sont en fait tous associée à une mortalité prématurée. En termes simples, un nombre important de décès pourraient être évités chaque année si nous agissions tous de manière appropriée. Cependant, il ne s’agirait pas des décès les plus évitables de tous les temps, puisqu’une partie de « l’impondérable » est toujours impliquée ; tous ceux qui ont quelque vice ne perdent pas la vie quand ils sont jeunes.

Pour dresser une liste de trois causes de décès facilement évitables, c’est le Dr Judy Melinek, une médecin légiste néo-zélandaise avec une très longue expérience dans le domaine pour enquêter sur les causes de décès. Le Dr Melinek dirige également une entreprise médico-légale, a écrit un livre sur son expérience d’autopsies sur des centaines de corps et a co-écrit une série policière axée sur la médecine légale. Il raconte souvent son travail en vidéo sur TikTok, où à ce jour, jeudi 29 décembre 2022, il a atteint 116,9 mille followers et 855,9 mille « likes ». Précisément dans l’une de ses vidéos les plus récentes, il a expliqué quelles sont les causes de décès les plus évitables, sur la base de son expérience de travail et de celle de ses collègues (évidemment, il a également accès à des bases de données avec des statistiques mondiales), liées à des erreurs courantes et à des comportements à risque qui n’importe qui peut avoir.

Incroyablement, la première cause de décès évitable citée par le scientifique est liée à des chaussures déliées ou instables. Quiconque a trébuché sur ses lacets sait bien le grave danger qu’il a couru ; le risque de se cogner la tête contre un obstacle ou sur l’asphalte et de se blesser gravement, après tout, est tangible, mais savoir qu’il s’agit d’une cause évitable importante de décès – du moins selon ce que rapporte le Dr Melinek – soulève cette « distraction » dans une toute autre perspective. Le risque apparaît particulièrement important pour les personnes ayant consommé de l’alcool et encore plus pour celles qui sont ivres, qui ont déjà une tendance « naturelle » à tomber par terre.

Les chances d’être frappé par la foudre sont très faibles – aux États-Unis environ 1 sur 700 000, selon une statistique citée par National Geographic – mais lorsque cela se produit souvent derrière les accidents se cachent des erreurs d’évaluation et une sous-estimation du risque. Le Dr Melinek explique que lors d’un orage il faut absolument éviter les endroits exposés et ouverts, où l’on risque d’être touché. De toute évidence, dans sa carrière, elle a rencontré plus de cas mortels qu’on ne pourrait l’imaginer, c’est pourquoi dans sa vidéo, elle a expliqué qu’il fallait rester en sécurité en cas de tempêtes et autres. Sur ce lien, vous trouverez une liste de conseils utiles pour vous protéger de la foudre.

Comme troisième et dernière cause de décès évitable, le médecin légiste a cité les jeux (absurdes) liés à l’asphyxie et à la suffocation, qui sont apparemment très populaires, notamment dans les cercles de personnes qui recherchent le plaisir sexuel dans un « extrême ». Le médecin a expliqué que si nous sommes deux, il n’est pas toujours facile de comprendre si l’autre personne a perdu connaissance, alors que lorsque nous sommes seuls, en cas d’accident, personne ne viendrait nous sauver. Les cas de certaines personnes célèbres décédées précisément à cause de ces jeux érotiques qui se sont mal terminés ont fait l’actualité internationale.