La meilleure musique de jeu vidéo en 2022

2022 est dans ses derniers jours et nous avons déjà passé en revue de fond en comble tout ce qu’il nous a proposé dans le monde du jeu vidéo. Mais cet examen serait incomplet sans un examen détaillé de l’un des aspects fondamentaux du médium : sa musique. Aurions-nous les mêmes sensations, le même sens de l’épopée, la même émotion si nous jouions Elden Ring sans sa musique, sans connaître son thème d’ouverture, sans vaincre les boss alors qu’un chœur de voix nous met le skin de poulet ? Sûrement pas, et c’est pourquoi nous avons créé ce spécial pour mettre en lumière certaines des meilleures bandes sonores que nous avons entendues cette année.

Une très bonne année, musicalement parlant

Il y a certainement eu beaucoup de qualité dans cette section. Nous avons déjà évoqué Elden Ring, avec sa fabuleuse équipe avec des personnages comme Tsukasa Saitoh ou Yuka Kitamura, entre autres, mais il y en a bien d’autres. God of War Ragnarok par exemple, avec le compositeur primé Bear McCreary, possède également un travail sonore spectaculaire, doté de beaucoup de sens et d’un grand instinct pour savoir quoi faire à tout moment. Et que dire à ce stade de Yasunori Matsuda, qui nous donne encore une fois une classe de maître avec Xenoblade 3.

Il y en a beaucoup plus cette année. Akira Senju, vétéran et compositeur de cinéma et d’animation japonais de renom, fait une rare apparition dans le jeu vidéo pour nous offrir dans Triangle Strategy une œuvre magistrale qui respire le classicisme. On retrouve également une figure illustre plus liée au monde des jeux vidéo comme Jesper Kyd, qui a fait un autre travail sensationnel dans Warhammer 40,000 Darktide. Et ne perdons pas de vue la valeur montante qu’est Guillaume David, qui, après un travail fantastique sur Mechanicus, revient faire preuve d’un goût et d’un instinct exquis avec la bande originale d’Ixion.

Avec eux, nous passons en revue d’autres jeux qui se sont démarqués par leur musique cette année, tels que Bayonetta 3, Teenage Mutant Ninja Turtle, Neon White, le nouveau Kirby, Sonic Frontiers, Metal Hellsinger et quelques autres surprises qui, ensemble, soulèvent un 2022 qui a beaucoup à dire musicalement.