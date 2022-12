Dossiers cliniques sur le net et données personnelles des patients : l’attaque désastreuse des hackers contre l’hôpital d’Alessandria

L’hôpital a confirmé l’attaque : « Nous avons entamé une collaboration avec l’Acn, l’Agence nationale de la cybersécurité, et déposé une plainte pénale auprès des instances compétentes ».

Il arrive souvent que des groupes de hackers annoncent sur le web des butins qu’ils n’ont jamais conquis. Il arrive souvent que des données personnelles soient trouvées en ligne qui ne sont collectées qu’à partir d’autres archives déjà publiées sur le net ou même des données personnelles qui peuvent également être trouvées non cryptées. Cela arrive souvent, mais ce n’est pas le cas de l’attaque de pirates à l’hôpital d’Alessandria où une attaque de pirates a vraiment porté le coup dans les archives de la structure.

L’attaque a été menée par le cybergang Ragnar Locker. Comme le rapporte le portail Red Hot Cyber ​​​​, ces criminels sont connus depuis longtemps dans l’environnement informatique, au moins depuis avril 2020 lorsque le FBI a commencé à enquêter sur eux après la violation de dizaines d’entreprises opérant dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie , les services financiers et les technologies de l’information. Un ransomware a été utilisé pour l’attaque, un logiciel malveillant capable d’extraire des données d’une archive et de la rendre ensuite inaccessible à ses propriétaires.

Données volées à Ragnar Locker

Le cyber gang a commencé à publier les premières captures d’écran des archives piratées. Il y a tout. Il y a des dossiers médicaux, des dépenses, des dossiers du personnel, des patients, des cas traités dans les différentes sections de l’hôpital. Il existe des dossiers spécifiques qui incluent les données de tous les départements. Pas seulement. Il y a aussi les frais généraux de l’entreprise. Et cela, assurent les hackers, ne représente que 5% du butin collecté. En tout on parle de 37 Go de matériel collecté.

CASIER RAGNAR | Un échantillon des données volées à l’hôpital d’Alexandrie

Accusation des hackers : « Vous devez remplacer tout votre personnel informatique »

Sur leur blog, les hackers de Ragnar Locker s’en sont pris ouvertement à l’ensemble du département qui s’occupe de l’infrastructure technologique de l’hôpital : « Toute recommandation de sécurité sera inutile dans ce cas. Notre conseil est de remplacer l’ensemble du personnel informatique et de lui faire tester ses compétences et de vérifier également s’il y a un gaspillage budgétaire. » Selon Ragnar Locker, les techniciens n’ont même pas remarqué l’attaque.

Confirmation de l’attaque Netcost-security.fr

Netcost-security.fr a contacté l’hôpital d’Alessandria. Au départ, depuis les bureaux de l’hôpital, ils ont répondu qu’ils vérifiaient toujours l’attaque, mais ensuite avec un communiqué de presse, ils ont tout confirmé : « L’hôpital d’Alessandria était au centre d’une cyberattaque qu’il a poursuivie en activant immédiatement en étroite synergie avec la région du Piémont. et la Zero Company, garantissant ainsi la continuité des services et de la performance. Parallèlement, il entame immédiatement une collaboration avec l’Acn, l’Agence nationale de la cybersécurité, et dépose une plainte pénale auprès des instances compétentes ».