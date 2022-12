Qu’est-ce que le syndrome du bébé secoué, quels sont les facteurs de risque et quelles en sont les conséquences ?

Dans certains cas, le cri inconsolable d’un nouveau-né peut pousser les parents à secouer violemment le bébé, un acte méchant et criminel qui peut avoir des conséquences très graves sur sa santé, voire mortelles. Voici ce que nous savons sur le syndrome du bébé secoué.

Comme l’explique l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Nice, le syndrome du bébé secoué « est l’une des formes les plus graves de maltraitance physique des nouveau-nés et des nourrissons ». Ce n’est pas un hasard s’il s’agit de la principale cause de décès par maltraitance d’enfants. Elle consiste en des secousses violentes et répétées de l’enfant, qui peuvent entraîner des blessures très graves – telles qu’un traumatisme crânien et des complications neurologiques – pouvant entraîner une incapacité permanente et la mort. Souvent, cet acte impie et criminel est commis par des parents sans scrupules pour tenter d’apaiser les pleurs inconsolables de leur enfant. Parfois, cela se produit par pure ignorance. Les conséquences, comme indiqué, peuvent être catastrophiques. Le syndrome du bébé secoué a récemment défrayé la chronique nationale pour les cas de deux bébés de quelques mois, hospitalisés à la polyclinique de Modène après avoir été secoués par leurs parents. Dans les deux cas, les couples ont été signalés aux autorités compétentes pour mauvais traitements infligés à leurs enfants.

Qu’est-ce que le syndrome du bébé secoué ?

Le syndrome du bébé secoué ou syndrome du bébé secoué est un ensemble de symptômes, de signes et de lésions provoqués par les secousses violentes d’un petit enfant, d’un nouveau-né et d’un nourrisson. L’hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Nice indique qu’il survient lorsque l’enfant est tenu par le tronc et secoué violemment. La tête, en raison de sa grande taille et des muscles/ligaments du cou qui ne sont pas encore suffisants pour la soutenir, est soumise à des mouvements rapides, des oscillations et des rotations soudaines qui, à leur tour, impliquent un stress mécanique intense pour le tissu cérébral, qui peut subir des blessures et hémorragies. « Le contenu de la cavité du crâne ou du cerveau (cerveau, cervelet et bulbe rachidien) subit une accélération et une décélération rapides avec un traumatisme contondant contre le crâne, une lésion nerveuse et une rupture des vaisseaux sanguins avec des hémorragies », explique l’hôpital romain. Comme l’a déclaré sur Netcost-security.fr le Dr Antonino Reale, chef de la pédiatrie d’urgence au Bambino Gesù, le syndrome « survient généralement dans les deux, trois ans, mais surtout dans les six premiers mois de la vie ».

Facteurs de risque du syndrome du bébé secoué

Le cri inconsolable de l’enfant est souvent le fusible qui déclenche le comportement violent des parents ou même des tuteurs, qui pour une raison quelconque sont incapables de supporter la demande d’attention de l’enfant et de le calmer avec les remèdes recommandés. La fatigue, le stress et le fait de ne pas se sentir à la hauteur de la parentalité catalysent le risque. Parfois, l’intention n’est pas de nuire à l’enfant; simplement, on ignore l’extrême fragilité du système nerveux d’un enfant et donc on agit violemment pour tenter de l’« apaiser ». Parmi les facteurs de risque qui peuvent pousser les parents à secouer leur enfant, comme l’explique l’Enfant Jésus, figurent le jeune âge de la mère, la dépression, les problèmes sociaux et économiques, l’abus de drogue et d’alcool, le faible niveau culturel et les antécédents familiaux de maltraitance. La toxicomanie a un impact particulier, comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le Dr Reale.

Quels sont les risques du syndrome du bébé secoué ?

En raison de la fragilité du cerveau du nourrisson, des secousses violentes peuvent avoir des conséquences dramatiques telles que la cécité, le coma, des lésions permanentes et la mort. L’Enfant Jésus indique trois symptômes diagnostiques (pas toujours présents) du syndrome du bébé secoué. L’hématome sous-dural, ou épanchement de sang dans les méninges qui peut se manifester par de simples vertiges et nausées jusqu’à des complications extrêmes, comme le coma et des altérations de l’état de conscience ; un œdème cérébral, dû à un liquide dans le cerveau qui peut bloquer le passage du sang/de l’oxygène pouvant aller du mal de tête à la perte de conscience ; et une hémorragie rétinienne, qui se manifeste par de petites taches rouges dans les yeux. Nurse24.it explique que les blessures aux yeux sont très courantes et peuvent entraîner une cécité permanente. Dommages possibles également à la colonne vertébrale et au cou dus à des mouvements répétés et énergiques. Quelques secondes d’agitation suffisent pour déclencher le syndrome du bébé secoué, justement à cause de la fragilité des bébés, dont le cerveau heurte le crâne à chaque décélération et accélération brutale. Comme l’a expliqué à Repubblica le professeur Lorenzo Iughetti, chef du département de pédiatrie de la polyclinique de Modène, les mouvements que subit le cerveau sont similaires à ceux de dizaines de collisions par l’arrière dans une voiture en très peu de temps. Il n’est donc pas étonnant que cela puisse entraîner le coma et la mort des plus petits. Dans les cas moins graves, des symptômes non spécifiques tels que somnolence, irritabilité, vomissements, difficulté à téter et à avaler peuvent survenir. L’hôpital romain explique que certains signes du syndrome du bébé secoué peuvent être mis en évidence même des années plus tard, sur la base d’altérations du comportement et de l’apprentissage.

Comment prévenir le syndrome du bébé secoué

Les experts soulignent que la prévention est essentielle et est mise en œuvre avec une information correcte aux parents, qui doivent être sensibilisés à la fragilité des enfants. Comme l’explique le Dr Reale, les petits ne sont ni des poupées en caoutchouc ni des poupées de chiffon. « Prévenir, c’est avant tout savoir qu’un tout-petit est très délicat. Les parents qui pensent pouvoir le faire doivent le savoir. Attention, ce n’est pas en le faisant trotter sur ses jambes ou en sautillant que ces dégâts se produisent, il faut le secouer violemment », a expliqué le pédiatre. Et il est important d’apprendre à gérer les pleurs des bébés, ce qui est la chose la plus normale au monde. « Rappelons-nous que pleurer est la forme d’expression d’un enfant. Ils pleurent parce qu’ils ont faim, parce qu’ils ont froid, parce qu’ils ont chaud, parce que leurs fesses sont mouillées, parce qu’ils ont des coliques. Pour mille raisons », explique le Dr Reale. « Alors les parents, et surtout les plus fragiles, doivent absolument être aidés à devenir parents. Personne ne naît avec un livret d’instructions. Il est très important que le pédiatre de famille explique ce qu’est la colique et ce qu’elle implique. Un bébé en bonne santé pleure en moyenne quatre heures par jour. Si on entre dans l’ordre des idées d’accepter cette chose, tout va bien, mais quand l’enfant pleure une demi-heure d’affilée et n’arrête pas, le parent qui s’énerve et ne l’accepte plus devient vraiment dangereux envers le petit ».