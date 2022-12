L’acteur de Kratos dans God of War Ragnarok entre dans l’histoire avec sa formidable assiette aux Game Awards 2022

On se souvient encore du formidable discours de Christopher Judge (Kratos dans God of War Ragnarok) lorsqu’il a reçu son prix aux Game Awards de la meilleure performance. Bien sûr, l’heure impie dans notre pays n’a pas contribué à le rendre plus agréable, mais nous étions nombreux à nous apprêter à faire une sieste pendant que l’acteur envoyait un merci après l’autre. Tous, ajoutés à sa cadence de parole – sans précipitation, bien sûr – et aux nombreuses pauses, ont fait de son discours le plus long jamais prononcé lors d’une grande cérémonie de remise de prix.

Et c’est que Judge était à une seconde d’atteindre le chiffre rond de 8 minutes en remerciant toute sa famille et les gens de l’équipe de Santa Monica qui ont collaboré au développement de God of War Ragnarok. Avec cela, ses 7 minutes et 59 secondes suffisent à le placer à la première place de cette liste pas très illustre.

Maintenant, qui avait détenu cet honneur (quelque peu) douteux jusqu’à présent ? Eh bien, l’actrice Greer Garson, qui lors de la cérémonie des Oscars de 1942 n’a cessé de rendre grâce sur scène pendant 5 minutes et 30 secondes, comme on peut le voir, loin des presque 8 minutes de Judge. mentionnant directement le livre Guinness des records.

Une nuit presque ronde pour God of War Ragnarok

Ce prix de la meilleure performance n’était que l’un des 6 prix que le jeu de Santa Monica a remportés le 8 décembre, lors du gala The Game Awards. En plus de cela, il faudrait le meilleur récit, la meilleure bande originale, le meilleur design audio, le prix de l’innovation et de l’accessibilité et le meilleur jeu d’action et d’aventure. Cependant, le jackpot reviendrait à Elden Ring, qui remporterait non seulement le prix du jeu de l’année, mais également celui de la meilleure réalisation.