Bureau à domicile, automatisation, truismes : voici comment j’économise de l’énergie cet hiver

Je dois admettre qu’avant la « crise de l’énergie », je n’avais jamais beaucoup réfléchi au coût de l’électricité et du gaz. J’ai consciencieusement payé mes acomptes et mes factures de services publics – les paiements supplémentaires étaient pour la plupart dans les limites. Bien sûr, lorsque j’achète de nouvelles choses, je m’assure toujours que les lampes, par exemple, sont économes en énergie. Les LED sont une évidence pour moi depuis longtemps – depuis 2022, même l’ancienne arche de bougie des monts Métallifères a des lumières modernes. Dès le printemps et l’été, je réfléchissais à ce que je pouvais « optimiser » d’autre à la maison. C’est vite devenu clair : je peux économiser dans le bureau à domicile…

Bureau à domicile dans la cuisine

En fait, j’ai une chambre louée dans un bureau partagé comme espace de travail. En hiver, je montais toujours le chauffage au niveau 4. Et parfois même au 5ème secours ! Mais grâce à une mauvaise isolation et à des fenêtres anciennes, cela a toujours été nécessaire. Cet hiver, je m’épargne souvent une visite au « bureau » et je reste au bureau à domicile. J’utilise délibérément la plus petite pièce de mon appartement 3 pièces. Pour moi, c’est la cuisine (heureusement cosy). Dans le passé, je travaillais au bureau à domicile dans le salon d’environ 30 mètres carrés, maintenant je me contente de moins de 10 mètres carrés.

Pas de blague : je nettoie généralement la cuisine pendant la pause déjeuner. Ici sur la photo c’est encore le matin… (Photo: Netcost)

L’avantage, cependant, est que c’est confortable ici même au niveau 2 – des fenêtres modernes et une isolation raisonnablement à jour sont clairement perceptibles. Et peu importe qu’il s’agisse d’un bureau ou d’un appartement – je dois de toute façon payer les frais supplémentaires. Alors plutôt à la maison, dans la petite cuisine et confortablement au chaud. En tant qu’engelure, je ne peux pas vraiment m’habituer à la suggestion venant des politiciens de se contenter de 19 degrés. J’ai encore une tenue de bureau à domicile moelleuse ces derniers temps. Ça n’a pas l’air chaud, mais ça me tient chaud.

Économisez avec les automatisations

D’accord, le bureau à domicile n’est pas votre sujet parce que vous travaillez mieux au bureau ou dans le commerce de détail ou l’artisanat ? Je pense que chaque appartement offre un potentiel d’économie supplémentaire à chaque coin de rue – même au-delà des innombrables conseils et truismes standard. Je ne suis pas un grand fan de réduire massivement pour finir par économiser seulement quelques centimes par an. Et beaucoup d’approches sont tout simplement absurdes : Si j’achète une lampe LED de 6 watts pour 20 euros pour remplacer ma lampe de 9 watts qui n’a que trois ans, tout cela est hors de proportion.

Avec les automatisations, ici de Philips Hue, vous pouvez sans aucun doute économiser beaucoup d’énergie. (Capture d’écran)

Mais ce que n’importe qui peut faire, c’est tourner les boutons. Même avec un routeur comme la Fritzbox, vous pouvez économiser de l’électricité avec des moyens très simples. La nuit, mon WiFi est coupé pendant quelques heures – et je ne le remarque jamais. En fait, j’ai parcouru toutes les LED de mon appartement et je les ai vérifiées – si et comment j’en ai besoin. J’ai également pu optimiser mon éclairage intelligent avec Philips Hue dans ce domaine.

D’abord et avant tout, ce sont les automatisations qui m’aident. Les détecteurs de mouvement allument et éteignent assez rapidement la lumière souhaitée. Je pense maintenant que c’est génial d’avoir des interrupteurs que je peux utiliser pour éteindre toutes les lumières de l’appartement en appuyant sur un bouton ou pour atténuer spécifiquement les LED qui sont beaucoup utilisées. Vous pouvez économiser beaucoup ici aussi. J’ai même débranché quelques lampes du secteur car je ne les allume presque jamais. Mais : les LED en mode veille consomment souvent encore environ 0,5 watts. Cela correspond à presque trois LED E10 allumées sur mon arc de bougie.

Repensez l’utilisation des appareils populaires

Le collègue Charles n’utilise pas actuellement sa Xbox Series X car elle consomme trop d’électricité. Au lieu de cela, il utilise la Nintendo Switch, plus économe en énergie. Eh bien, « Zelda » au lieu de « Halo » – vous devez aussi être d’humeur pour ça. Comme sous-entendu : je n’aime pas ça quand je me « flagelle » moi-même. Si je veux parier quelque chose sur la console haute performance en 4K et que je peux me le permettre, nous ne sommes pas encore dans une situation en Allemagne où nous devons l’interdire. Mais là aussi, je vois d’autres mesures d’austérité qui ne me font pas de mal :

Lecteur de streaming au lieu de console de jeu : Beaucoup utilisent leur Xbox ou PlayStation comme lecteur de streaming pour Netflix and Co. Le problème : les consoles haut de gamme ne consomment que 50 à 70 watts lorsqu’elles regardent des séries et des films. Un lecteur de streaming comme le Fire TV Stick 4K n’a besoin que d’environ 2,5 watts lorsqu’il est utilisé de la même manière. Ce sont des différences claires. Il peut également être judicieux d’utiliser alternativement les applications des fournisseurs de streaming sur votre Smart TV. Il n’y a pas de coût séparé associé à cela, mais la console reste en dehors.

Un lecteur de streaming consomme nettement moins d’énergie qu’une console de jeux. (Photo : Amazone)

Cloud gaming au lieu d’un PC ou d’une console : Un PC gamer atteint facilement 350 watts, la Xbox Series X au moins 200 watts en jouant. L’énergie peut être économisée, par exemple, avec les offres de cloud gaming de Microsoft. La carte graphique de votre ordinateur n’a pas besoin de tourner à plein régime pour cela, une simple tablette suffit pour jouer à des titres exigeants. Au moins, vous pouvez essayer si le streaming de jeux pourrait être une option d’économie d’énergie attrayante pour vous. Pour moi, au moins, c’est en fait une alternative décente que j’utilise de temps en temps en tant qu’abonné Gamepass.

Haut-parleur intelligent : une chose difficile. J’ai un haut-parleur intelligent dans presque toutes les pièces. C’est juste idiot qu’un écho consomme environ 2 watts en veille. En effet, il devrait être prêt à être utilisé immédiatement avec un « Alexa… ». Déterminez si vos haut-parleurs doivent être connectés au secteur à tout moment. Peut-être qu’une prise de courant aidera ici, ce qui déconnecte les haut-parleurs du secteur pendant la nuit. Au moins sur l’année, vous pouvez économiser de l’argent avec.

Vérités : Maintenant, nous avons atterri sur les truismes. Remplacer les ampoules à incandescence par des LED ? C’est bien sûr tout sauf nouveau, mais voici mon conseil : il vaut la peine de vérifier attentivement tous les consommateurs du ménage. Chaque lampe, chaque appareil électrique.

Au cours de ma « tournée » (il y en a eu plusieurs) j’ai découvert de nombreuses façons d’économiser plus, parfois moins. Débrancher la prise ici, insérer une prise de courant là, même déplacer une lampe là pour un meilleur éclairage dans une pièce. Un compteur de coût énergétique est recommandé à ce stade. Un tel vous aidera non seulement en hiver. Et vous pouvez le prêter à vos amis et aux membres de votre famille lorsque vous ne l’utilisez pas.

Tout le monde peut économiser !

Je crois que nous pouvons tous économiser dans de nombreux endroits de la maison. Dans les pièces où vous n’êtes pas, le chauffage reste au maximum sur le réglage de la lune. Si possible, aucun appareil ne doit y consommer (inutilement) de l’électricité. Et si nous exploitions tous le potentiel sans faire de coupes inconfortables dans notre confort, nous pourrions encore économiser une quantité incroyable d’énergie en Allemagne. Nous vivons beaucoup trop gaspillant – et c’est quelque chose que nous devons faire quelque chose. Ce n’est ni trop demander ni une impossibilité.

Où d’autre pourriez-vous économiser beaucoup d’énergie ? J’attends avec impatience un commentaire de votre part.