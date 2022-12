La baisse des ventes de casques VR pourrait être une mauvaise nouvelle pour le métaverse

En bref : avec le changement de dénomination sociale de Facebook en Meta et l’attention portée à l’avenir de la réalité virtuelle, on pourrait imaginer que davantage de personnes ont acheté des casques VR cette année. La réalité inquiétante pour le géant des médias sociaux est que c’est le contraire qui s’est produit : les expéditions ont chuté de plus de 12 % d’une année sur l’autre en 2022.

Malgré le recul des consommateurs et des personnalités de l’industrie, Meta continue de doubler ses ambitions de métaverse. Reality Labs, la division responsable de cette unité, a perdu environ 16 milliards de dollars depuis le début de l’année dernière, tandis que le revenu net de Facebook chute alors que les annonceurs réduisent leurs dépenses en ces temps de turbulences économiques.

Mais la croyance obsessionnelle de Mark Zuckerberg dans le métaverse pourrait-elle être sa chute ? Les choses ne vont pas bien. Un monde de réalité virtuelle partagé oblige les utilisateurs à posséder des casques VR, bien sûr, mais leurs ventes ont chuté de 2 % (YoY) aux États-Unis cette année pour atteindre 1,1 milliard de dollars. C’est une nouvelle encore pire à l’échelle mondiale, où les expéditions ont baissé de 12 % en glissement annuel à 9,6 millions, selon les données partagées avec CNBC par la société de recherche NPD Group.

Il est peu probable que les chiffres préoccupent Zuckerberg. Le PDG dit que l’investissement dans le métaverse aujourd’hui pourrait ne pas rapporter de récompenses avant une autre décennie, date à laquelle la plate-forme de réalité virtuelle pourrait potentiellement commencer à gagner des centaines de milliards, voire des billions de dollars.

Cependant, peu de gens partagent la conviction de Zuck que l’espace VR deviendra le nouvel Internet. Un analyste a récemment prédit que la plupart des projets commerciaux du métaverse auront fermé leurs portes d’ici 2025. Ailleurs, une enquête menée auprès de près de 10 000 adolescents plus tôt cette année a montré que la moitié d’entre eux n’étaient pas intéressés par le métaverse, et nous avons même entendu parler de certains membres du personnel de Meta qui partagent ce scepticisme.

Ensuite, il y a John Carmack. Le programmeur légendaire, qui était chez Facebook/Meta depuis l’acquisition d’Oculus en 2014, a exprimé sa déception face aux progrès du métaverse en octobre. Il a quitté l’entreprise ce mois-ci, qualifiant Meta d’inefficace, d’auto-sabotage constant et mal préparé à l’inévitable concurrence qui finira par arriver.

Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour Meta. Comme tant d’industries, les casques VR ont connu un boom des ventes l’année dernière – les revenus aux États-Unis ont doublé d’environ 530 millions de dollars en 2020, selon NPD – en partie grâce à toutes les promotions et à la pandémie, donc une baisse n’est pas totalement inattendue. Et Oculus Quest 2 de Meta continue de dominer le Steam Survey avec une part d’utilisateurs de près de 50 %. Que cela apaise les actionnaires nerveux de Meta est une autre affaire.