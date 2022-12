Cette vidéo montre ce que ce serait de lancer une balle vers d’autres planètes

Sur Pluton, dont la gravité est très faible, elle dépasserait la pyramide de Khéops haute de 146 mètres.

Aroldis Chapman « Rocket », détenteur du record du lancer le plus rapide de l’histoire de la Major League Baseball, 105,1 miles par heure (169,1 km / h)

Imaginez lancer une balle de baseball à une vitesse de 74 km/h, un peu plus de la moitié du record établi par Aroldis Chapman, le lanceur le plus rapide de l’histoire de la MLB, la ligue numéro un au monde. Cette balle parcourra une distance d’environ 41 mètres, atteignant une hauteur maximale d’environ 10. Pas mal pour un lanceur non professionnel, qui pourrait être en mesure de passer un immeuble de trois étages. Cependant, si le même lancer était tenté sur la Lune, la balle pourrait facilement dépasser la tour penchée de Pise, atteignant une hauteur maximale de 62 mètres et une distance de 247. Mais que se passerait-il sur d’autres planètes ?

Jusqu’où pouvons-nous lancer une balle sur d’autres planètes

Difficile à imaginer, surtout si l’on pense à Saturne, ou Uranus et la lointaine Pluton, mais l’astronome James O’Donoghue de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale a fait tous les calculs et réalisé une vidéo intéressante montrant ce qui se passerait sur les différentes planètes de le système Solaire.

Gravity, O’Donoghue explique dans un e-mail à Initiés, détermine jusqu’où ira la balle. Mais ce n’est pas seulement la gravité d’une planète, qui provient de sa masse – les objets plus massifs ont une gravité plus forte – qui affecte la distance parcourue. La densité joue également un rôle clé.

« Par exemple – dit le planétologue qui travaillait auparavant à la NASA – , Saturne a 95 fois la masse de la Terre, mais c’est la planète la moins dense du système solaire. Par conséquent, lorsque vous êtes au bord de Saturne, la force de gravité qui vous attire à l’intérieur est en fait plus faible que sur Terre”.

C’est pourquoi lancer une balle de baseball sur Saturne ne serait pas si différent de le faire ici. Le lancement le plus efficace aurait plutôt lieu sur Pluton qui, avec seulement les deux tiers du diamètre de notre Lune, a une gravité si faible que notre balle de baseball pourrait facilement passer la pyramide de Khéops et atteindre une hauteur maximale de 167 mètres, une distance de déplacement de voire 667. En d’autres termes, la balle parcourrait 16 fois plus que sur Terre, mettant bien 47 secondes avant de toucher le sol contre seulement 3 pour notre planète.