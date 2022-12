C’est ainsi que Stan Lee a enfreint le code d’autorité de la bande dessinée, changeant le support pour toujours

Aujourd’hui, il aurait eu 100 ans nul autre que Stan Lee, légende du monde de la bande dessinée et créateur de personnages tels que Spider-Man, X-Men, Thor ou Iron Man, qui des décennies plus tard sont toujours d’actualité. Décédé en 2018, la vie de Lee a donné lieu à de nombreuses anecdotes et l’une d’entre elles est celle que nous allons raconter aujourd’hui, évoquant comment il a pu contourner le contrôle strict de la CCA (Comic Code Authority), qui réglementait le contenu de bandes dessinées aux États-Unis.

Qu’est-ce que le CEC ?

Ce code n’était rien de plus qu’une sorte de sceau d’approbation qui a cessé d’apparaître en 2011, et qui pendant 60 ans a été le signe que les censeurs de la Comics and Magazine Association of America ont donné le feu vert à la publication. Tel était le point d’importance de ce sceau que sans lui, rien ne serait publié.

Il ne fait aucun doute que dans une société extrêmement conservatrice comme les États-Unis, et plus encore au milieu du XXe siècle, il n’était pas facile d’obtenir ce sceau CCA, surtout dans un milieu jeune comme la bande dessinée. Pour ne rien arranger, le comique a été fréquemment accusé de propager des valeurs inappropriées pour la jeunesse américaine, les enseignants et l’Église catholique étant à la pointe de cette intolérance.

Les règles étaient claires : pas de sexe, de drogue, de sang, de coups de feu, de religion ou de violence excessive, pas de langage grossier ou de manque de respect pour les figures d’autorité. Les héros n’étaient même pas autorisés à subir une défaite aux mains des méchants, ainsi que la présence d’antagonistes surnaturels tels que des vampires, des loups-garous, des zombies et autres… Bref, si vous vouliez publier une bande dessinée dans l’Amérique du XXe siècle , il devait être extrêmement soigné.

C’est ainsi que Lee s’est levé

De toute évidence, au milieu de tout cela se trouvait Stan Lee. Il a toujours su repousser la limite, sans l’atteindre, pour toujours obtenir ce sceau du CCA, trouvant de nouvelles façons de raconter des histoires qui, autrement, n’auraient pas atteint les jeunes. À tel point que le ministère de la Santé, de l’Éducation et du Bien-être l’a contacté pour créer une bande dessinée visant à sensibiliser aux effets de la drogue, reconnaissant l’impact que les bandes dessinées et les personnages comme Spider-Man avaient sur les jeunes Américains.

De cette façon, et du numéro 96 au 98 de The Amazing Spider-Man, Lee a développé une intrigue secondaire dans laquelle le wall-crawler a sauvé la vie d’un homme qui, sous l’influence de la drogue, dansait sur un toit et s’apprêtait à tomber dans le vide Pendant tout ce temps, il combattait le gobelin vert et lui montrait comment l’abus de pilules affectait son fils, Harry Osborn. Comme nous pouvons l’imaginer, la CEC a démenti l’histoire, mais Lee a fait valoir qu’il était difficile de parler des effets de la drogue sans les mentionner.

Malgré cela, Lee n’a pas été intimidé et a décidé de lancer la bande dessinée sans le sceau CCA, ayant le succès escompté lorsque quelque chose est mis sur le marché sans l’approbation des organes de censure. Après la sortie de cette bande dessinée, la CEC a revu les conditions d’octroi de son sceau et s’est montrée plus laxiste en matière de consommation de drogue, tant qu’elle était exposée de manière négative.