Pourquoi les éternuements sentent mauvais et ce qu’ils disent sur notre santé

Certaines odeurs, surtout si elles sont persistantes, peuvent être des indicateurs d’infections en cours ou d’autres conditions qui peuvent nécessiter un test médical.

L’éternuement, avec son émission de masses d’air des poumons par le nez et la bouche, est un réflexe physiologique qui exerce une fonction de protection, afin d’éliminer les particules ou les agents externes des voies respiratoires. Cependant, souvent, lorsque quelqu’un éternue à côté de nous ou que nous éternuons nous-mêmes, après quelques instants, nous remarquons une mauvaise odeur, qui peut en dire long sur une personne et son état de santé. Certaines conditions médicales peuvent en effet donner une odeur nauséabonde aux éternuements, bien qu’un éternuement parfois malodorant soit tout à fait normal. Certaines odeurs, cependant, peuvent être des indicateurs d’infection et, dans certains cas, même de graves problèmes de santé.

Ce que les éternuements disent de notre santé

Les éternuements nauséabonds peuvent appartenir à quatre catégories différentes : sucré, acide, désagréable et ammoniac, selon les produits chimiques qui sont expulsés avec l’air expiré. L’odeur, explique le Dr Beccy Corkill un IflSciencepourrait être une source d’inquiétude, surtout si elle persiste, pour laquelle les gens devraient consulter leur médecin. Concernant les différentes catégories d’odeurs :