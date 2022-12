Les 17 séries que vous auriez dû voir ce 2022 oui ou oui

2022 touche à sa fin et il est temps de passer en revue beaucoup de choses : les meilleurs mobiles de l’année, les jeux vidéo qui ont fait mouche ou encore les vidéos les plus virales des 12 derniers mois. Mais qu’en est-il de la série ? Quels ont été ceux que tout amateur du petit écran aurait dû voir ? Eh bien, de l’humble avis de celui qui écrit ces lignes, ce sont celles que nous listons ci-dessous -spoiler : nous avons fait un top 5 et une section des extras, puisqu’il est impossible d’en choisir si peu. Jetez un coup d’œil et voyez si vous êtes à jour avec le sommet de l’année.

L’ours

Peut-être n’exagérons-nous pas si nous disons que cela a été la surprise de 2022. Personne ne s’y attendait ni n’a vu le succès retentissant que cette série télévisée particulière a eu à venir. Avec une durée par chapitre de ceux qui ne restent plus (elle ne dure pas plus de 30 minutes), le rythme vertigineux (très vertigineux) est la marque de fabrique de cette comédie dramatique qui a pour décor la petite cuisine d’une sandwicherie de Chicago. Sa protagoniste, Carmy (dont le rôle va comme un gant à Jeremy Allen White), a dû reprendre ladite affaire après la mort soudaine de son frère, quittant ainsi son poste de chef dans la prestigieuse cuisine du Noma à Manhattan. Merveilleux et inoubliable.

Où le regarder : Disney+

Andor

Plus d’un se plaignait déjà que Disney devenait incontrôlable avec ce spin-off de Star Wars au format TV et puis Cassian Andor est arrivé et nous a tous fait taire. La série, qui fonctionne comme une préquelle de Rogue One, a été une véritable bouffée d’air frais, proposant une histoire un peu plus éloignée de la fantaisie et qui embrasse une intrigue plus adulte et sérieuse que celle des autres propositions de la franchise. Si The Mandalorian faisait sensation à l’époque pour sa nouveauté, Andor a répondu en allant plus loin en nous montrant comment se forge l’origine d’une rébellion.

Où le regarder : Disney+

rupture

Avant on le soulignait que The Bear a été la grande surprise de 2022, mais il est vrai qu’il pourrait bien rivaliser avec Severance pour sa grande originalité. La séparation, comme on l’appelle en espagnol, est une série qui vous rendra très fou dès le début grâce à une approche singulière : certains employés d’une entreprise mystérieuse oublient leur vie en dehors de celle officielle une fois qu’ils travaillent et également, ils ne savent pas qu’ils ne se souviennent de rien de ce qu’ils ont fait pendant leur journée de travail lorsqu’ils quittent l’entreprise et rentrent chez eux. L’atmosphère, les personnages et ce mystère qui entoure tout sont essentiels dans cette dystopie dont la première saison est tout simplement ronde.

Où le regarder : Apple TV+

la maison du dragon

Vous pensez peut-être que nous nous laissons emporter par le public, mais l’adaptation de Fire and Blood à la télévision mérite d’être applaudie par ici. Comme toujours, la production a pris la licence d’adapter certaines choses du livre à l’écran, mais de manière générale on peut dire que ça a été un beau pari, surtout risqué si l’on tient compte de la grande ombre de Game of Thrones. Le casting est fantastique et son intrigue nous garantit plusieurs saisons d’action et de divertissement, où les dragons sont la vie de la fête. Que pourrais-tu vouloir de plus.

Où le regarder : HBO Max

La route

Nous ne voulions pas arrêter de mentionner la série espagnole. Ce fut une bonne année pour notre production avec des propositions fantastiques tant au cinéma que sur le petit écran. En son sein, nous allons rester avec La ruta, une promenade fantastique à travers tout un mouvement social qui a eu lieu dans les années 80 à Valence. De cette façon, la série cherche à rendre hommage à la fameuse route du bakalao et au courant qui fut vécu à cette époque, l’éloignant (en partie) des clichés dont elle a toujours été la proie. Tout le monde n’a pas aimé son approche avec le recul, mais bon, vous devriez essayer et voir par vous-même, nano.

Où le voir : ATRESplayer PREMIUM

Saisons rondes et autres séries à mettre en avant

En plus de la première de la nouvelle série mentionnée, 2022 nous a également donné la saison occasionnelle à encadrer que nous ne pouvons manquer de mentionner ici, comme la deuxième de The White Lotus (HBO Max), avec plus de punch que la première et qui lui a valu de s’imposer comme l’une des meilleures séries de ces derniers temps; le second également d’Euphoria (HBO Max), dans lequel il est montré une fois de plus que Sam Levinson est un artiste audiovisuel et que Zendaya tient l’un des rôles de sa vie ; et le sixième et dernier de Better Call Saul, avec lequel se clôt une série télévisée ronde et divertissante, avec une photographie fantastique et un scénario magnifique, et dans laquelle tous ses acteurs sont plus que à la hauteur (mention spéciale Bob Odenkirk, énorme, qui devrait remporter l’Emmy cette année, et Rhea Seehorn, qui n’a même pas été nominée injustement).

Autres séries qui méritent d’être citées :

Le merveilleux The Crown et sa cinquième saison sur Netflix

Le drôle de Garcia ! sur HBO Max

The Boys et sa folle troisième saison (sur Amazon Prime Video)

La deuxième saison de Hacks sur HBO Max

Pachinko et sa beauté sur Apple TV+

Le scénario apocalyptique de Blackout (Movistar+)

Le mercredi écrasant et divertissant (Netflix)

Le tendre Heartstopper de Netflix

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video

Qu’ajouteriez-vous à cette liste?