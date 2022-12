Stan Lee, légende de la bande dessinée et créateur de Spider-Man ou des X-Men, aurait 100 ans aujourd’hui

Aujourd’hui, 28 décembre 2022, il y a à peine 100 ans, Stan Lee est né, la personnalité la plus importante de l’histoire de la bande dessinée. Décédé le 12 novembre 2018, Lee était un auteur et éditeur de bandes dessinées chez Marvel, créant certains des personnages les plus populaires de tous les temps dans le milieu et l’élevant à une forme de divertissement pour les masses.

légende absolue de la bande dessinée

Avec les légendaires Steve Ditko et Jack Kirby, il a créé des personnages qui, encore aujourd’hui au 21e siècle, sont encore plus que valables : Spider-Man, X-Men, The Fantastic 4, Iron Man, Hulk, Thor, Doctor Strange ou Ant. -L’homme fait partie de certaines de ses créations. De plus, le premier super-héros noir de l’histoire et le premier aveugle sont aussi ses créations : on parle de Black Panther et de Daredevil, évidemment.

Cependant, ses débuts ont eu lieu avec un autre personnage tel que Captain America, dans une nouvelle de seulement deux pages dans laquelle il a travaillé comme scénariste. Après cela, sa carrière et accessoirement, son héritage dans le médium, seraient fondés sur plusieurs piliers, parmi lesquels l' »humanisation » de ses personnages se distinguait, et c’est qu’avant l’omnipotence de Superman, Lee pensait que le lecteur seul moi s’identifieraient aux super-héros s’ils montraient une faiblesse.

Le dernier serait dans Avengers : Endgame, déjà à titre posthume, puisque le film est sorti en 2019, comme Captain Marvel.