Parce que plus personne ne parle du Triangle des Bermudes

Qu’est-ce qui se cache derrière la soudaine baisse de popularité de la mystérieuse zone atlantique ? Et pourquoi n’en entend-on pas plus sur les navires et les avions disparus ?

La zone de l’océan Atlantique incluse dans le triangle des Bermudes / Wikipedia

Le Triangle des Bermudes, l’un des territoires d’outre-mer les plus anciens et les plus mystérieux, semble avoir complètement disparu des radars, ainsi que des décennies d’incidents obscurs, parfois liés au paranormal et aux ovnis. Pourtant, pendant presque toute la seconde moitié du XXe siècle, les médias ont accordé une place particulière à cette zone de l’océan Atlantique Nord, théâtre de disparitions inexpliquées. Qu’est-ce qui se cache derrière le déclin soudain de la popularité du soi-disant triangle du diable ? Et pourquoi personne ne parle plus des navires et des avions disparus ?

Adieu au « mythe » du Triangle des Bermudes »

Tout porte à croire que l’intérêt porté à l’espace océanique délimité par les sommets du triangle formé par l’archipel des Bermudes au nord, par le point le plus oriental de l’île de Porto Rico au sud, et par le point le plus méridional de la péninsule de la Floride à l’ouest, a été avalé – avec toute sa malédiction, dérivant surtout d’ouvrages et de livres de vulgarisation mystérologique, comme le best-seller «Bermudes, le triangle maudit” par Charles Berlitz – , à partir des preuves des découvertes scientifiques, qui ont déclaré, sans équivoque, que le nombre de catastrophes aériennes et maritimes qui se sont produites dans le Triangle des Bermudes n’est absolument pas supérieur à celui de toute autre région océanique à haute densité du trafic aérien et maritime .

À ce jour, seule une minorité d’universitaires estime que le taux d’accidents est significativement plus élevé, suggérant que la cause des disparitions répétées est toujours attribuable à des vagues scélérates de 30 mètres de haut, créées par la convergence de trois courants océaniques différents, malgré un précédent rapport examinant les eaux les plus dangereuses pour la navigation ne placent pas le Triangle des Bermudes dans son top 10.

Rétrospectivement, certains naufrages présumés de navires, tels que l’USS Cyclops, un navire de ravitaillement de la marine américaine qui a disparu sans laisser de trace en 1918, ont été attribués à d’éventuels changements inattendus des conditions météorologiques, ainsi qu’à certaines caractéristiques uniques de la région. .

Concernant ce dernier aspect, une note d’information des garde-côtes américains indiquait que «le ‘Triangle du Diable’ est l’un des deux points sur Terre où la boussole magnétique pointe vers le nord vrai (alors qu’elle pointe normalement vers le nord magnétique). La quantité de variation change jusqu’à 20 degrés lors du tour de la Terre, mais si cette variation ou cette erreur de boussole n’est pas compensée, un navigateur pourrait se retrouver très hors de sa route et avoir de sérieux ennuis.”.

Cette différence entre le nord magnétique et le vrai nord, connue sous le nom de variation de la boussole, peut expliquer ce qui est arrivé le 5 décembre 1945 à un escadron de cinq bombardiers Avenger de l’US Navy qui ont disparu au-dessus du triangle des Bermudes sous le contrôle de plusieurs pilotes expérimentés, ainsi que d’inexpérimentés. pilotes en formation. Dans un message radio, intercepté vers 16h00 entre un stagiaire et son instructeur, il était question d’incertitudes sur la position et d’un dysfonctionnement du compas de bord, peu avant que l’appareil ne disparaisse quelque part à l’est de la Floride, sans jamais être vu ni entendu de nouveau. La Marine suppose qu’après s’être perdu, l’équipage a été contraint de débarquer en mer, dans des conditions météorologiques inadaptées.

Le fait que ces disparitions et d’autres obscures aient trouvé une explication dans des erreurs humaines et en l’absence de mesures de sécurité a cependant ébranlé le mystère qui les enveloppait, faisant s’estomper le terrible charme du Triangle des Bermudes. Pourtant, certains n’ont pas l’intrigue de cette étendue de mer qui, au XXe siècle, attirait à elle tout ce qui la traversait.