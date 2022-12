Cette fonction iPhone 14 a sauvé deux garçons tombés dans un ravin en voiture

La fonctionnalité d’Apple changera la donne pour les efforts de secours. Lorsque l’iPhone détecte un accident, il peut appeler automatiquement les numéros d’urgence, même en l’absence de réseau mobile.

Cloe Fields et Christian Zelada voyageaient sur l’Angeles Crest Highway. Une voiture derrière eux klaxonne pour les dépasser. Ils s’arrêtent, mais les graviers sur le bord de la route font perdre de la motricité à leur Hyundai Elantra, et ils chutent d’une hauteur de 91 mètres.

Ils atterrissent, vivants, au milieu du canyon, perdus dans les airs, bloqués dans une zone reculée sans service de téléphonie mobile, et ne savent pas comment appeler à l’aide. Puis, lorsque Zelada retrouve l’iPhone 14 brisé de Cloe à quelques mètres de là, elle se rend compte que les opérations de sauvetage avaient déjà commencé. Grâce à leur smartphone, ils embarquent 40 minutes plus tard dans un hélicoptère en direction de l’hôpital le plus proche.

Comment l’iPhone 14 a-t-il sonné l’alarme

Les deux garçons ont été sauvés grâce à la nouvelle fonctionnalité de détection d’incident d’Apple, qui a déclenché l’appel. Lorsqu’un accident de la circulation se produit, votre iPhone ou Apple Watch le détecte et émet une alarme sonore. Deux options s’affichent à l’écran, appeler les services d’urgence ou ignorer l’alerte. Si aucun des deux n’est sélectionné après 20 secondes, l’appareil appelle automatiquement les services d’urgence en se connectant par satellite.

L’iPhone envoie également un message pour partager votre position avec vos contacts d’urgence, indiquant qu’un grave accident de la circulation a été détecté. Si la fonction « dossier clinique » a été configurée, l’appareil permettra aux secouristes d’accéder aux informations de santé enregistrées.

La dynamique de l’accident

Les deux garçons, Cloe, 23 ans, et Christan, 24 ans, étaient en sortie en fin de matinée le 13 décembre. Le dépassement d’un conducteur les a forcés à se garer sur le côté de la route, les roues de la Hyundai ont perdu de la traction, la voiture a tourné à 180 degrés, puis a dévalé le côté de Monkey Canyon, les faisant tomber dans la forêt.

Ils tombent pendant 15 secondes puis la voiture s’arrête avec le capot avant planté au sol. Ils ne sont pas blessés, à part quelques égratignures. Ils essaient de sortir de la voiture, la porte du conducteur est bloquée par un tronc d’arbre, ils sortent par la porte du passager. Il n’y a que la forêt autour. Leur premier souci est de contacter quelqu’un pour les aider, mais ils ne savent pas comment. Ils entrent dans les arbres, ignorant que l’iPhone 14 de Cloe sonne déjà l’alarme à quelques mètres de là. Ils s’en rendent compte peu de temps après. En effet, ils retrouvent le smartphone en morceaux dans la boue, lorsqu’ils le décrochent ils voient un message à l’écran : « On dirait que vous avez eu un accident ».

Le téléphone avait déjà alerté les services d’urgence par un message automatique lorsqu’il avait détecté l’accident. Cloe a ensuite, grâce à la technologie SOS, envoyé des messages aux services d’urgence avec des informations supplémentaires, ce qui a permis de localiser les garçons disparus en moins d’une demi-heure et de les charger dans un hélicoptère à destination de l’hôpital de Pasadena, en Californie.

Les avantages pour les équipes d’urgence

Le sergent John Gilbert, le coordinateur de l’équipe de recherche et de sauvetage Montrose du département du shérif du comté de Los Angeles, a déclaré au Post que Zelada et Fields ont eu de la chance, et que le service d’Apple a contribué à accélérer considérablement les délais de sauvetage. Sans le service SOS, a-t-il dit, les garçons risquaient de se retrouver bloqués dans le canyon.

« Cela va changer la donne. Il y a beaucoup d’incidents où nous avons une heure ou une heure et demie de retard sur l’urgence d’origine avant même d’être avertis », a déclaré Gilbert. « Ils ont eu de la chance, lorsque nous avons des véhicules qui entrent dans cette partie particulière de la chaussée, nous avons normalement affaire à un décès. »