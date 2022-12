Les dix pires catastrophes climatiques de 2022 ont fait 2 400 morts et 168 milliards de dégâts

Trois tempêtes, quatre inondations et trois sécheresses extrêmes ont également marqué une année « dévastatrice » pour le climat.

Les événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique ont coûté 2 400 morts, 7,5 millions de déplacés et 168 milliards de dollars de dégâts en 2022, soit un peu moins que les 170 milliards de dollars en 2021, mais 15 à 20 % de plus que la moyenne des vingt dernières années. Le rapport de Aide chrétienne, l’agence chrétienne d’aide et de développement en Irlande et au Royaume-Uni, qui a calculé le coût des dix pires catastrophes climatiques de l’année en termes de dommages matériels et d’infrastructures, ainsi que de migration, de pertes de vies humaines et de dommages environnementaux. Le budget, relancé par Gardienparle de trois tempêtes cycloniques, quatre inondations et trois sécheresses extrêmes qui ont marqué une année « dévastatrice » qui « souligne la nécessité de politiques qui accélèrent la transition vers le zéro net », a déclaré le directeur général de Christian Aid, Patrick Watt.

Ce que dit le bilan des pires événements climatiques de 2022

Parmi les dix catastrophes climatiques de 2022 dont les pertes estimées dépassent les 3 milliards de dollars figurent les tempêtes et les inondations, à commencer par l’ouragan Ian qui a frappé Cuba et la côte Est des États-Unis d’Amérique en septembre 2022, faisant 130 morts, 40 000 déplacés et plus de 100 milliards en dommages et intérêts. Le plus grand impact en termes de coûts humains est plutôt lié aux inondations causées par les pluies de mousson qui ont dévasté le Pakistan de juin à septembre, qui ont causé 1 739 morts et 7 millions de déplacés, avec des coûts financiers de 5,6 millions de dollars, bien que le coût réel soit estimé à plus de 30 milliards.

L’impact terrifiant du réchauffement climatique

La vague de chaleur estivale qui a balayé l’Europe et le Royaume-Uni a coûté environ 20 milliards de dollars, soit près de 12 dollars de plus que la sécheresse en Chine, qui a coûté 8,4 milliards de dollars, et 16 dollars de plus qu’au Brésil, qui a eu un impact d’environ 4 milliards de dollars.

Les inondations en Australie qui ont fait 27 morts entre février et mars, et celles qui ont touché l’Afrique du Sud en avril, faisant 459 morts et déplaçant des dizaines de milliers de personnes, ont également coûté des milliards. Parmi les pires événements extrêmes figurait également la tempête Eunice qui a frappé le Royaume-Uni, l’Irlande et d’autres parties de l’Europe en février, faisant 16 morts et coûtant 4,3 milliards de dollars.

« Le fait d’avoir 10 catastrophes climatiques distinctes au cours de l’année écoulée, chacune coûtant plus de 3 milliards de dollars, indique le coût financier de l’inaction face à la crise climatique – ajouté Watts – . Mais derrière les chiffres en dollars se cachent des millions d’histoires de pertes et de souffrances humaines. Sans réductions majeures des émissions de gaz à effet de serre, ce bilan humain et financier ne fera qu’augmenter”.