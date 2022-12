Meta et Alphabet perdent le contrôle de la publicité

Il existe de grandes entreprises que nous associons inconsciemment à différents produits et services. C’est le cas, par exemple, avec Alphabet (Google), le géant de Mountain View domine le monde de la publicité en ligne depuis des années avant de racheter DoubleClick en 2007 pour 3,1 milliards de dollars. Cela lui permettrait de jouir d’un monopole quasi total jusqu’à Facebook (partie de Meta), et plus tard Instagram lui volerait une bonne part du gâteau. Cependant, ils avaient toujours partagé plus de la moitié du marché entre les deux… jusqu’à maintenant.

Amazon, TikTok, Apple et Microsoft réduisent la domination publicitaire de Meta et Alphabet

Meta et Alphabet ont perdu leur mainmise sur le marché de la publicité numérique qu’ils dirigeaient depuis des années alors que le duopole souffre de la concurrence croissante des rivaux Amazon, TikTok, Microsoft et Apple.

La part des revenus publicitaires américains de la société mère de Facebook Meta et du propriétaire de Google Alphabet devrait chuter de 2,5 points de pourcentage à 48,4% cette année, la première fois que les deux groupes n’auront pas une part majoritaire du marché depuis 2014, selon le groupe de recherche. Renseignements d’initiés.

Cela marquera la cinquième baisse annuelle consécutive pour le duopole, dont la part de marché a chuté d’un sommet de 54,7 % en 2017 et devrait chuter à 43,9 % d’ici 2024. À l’échelle mondiale, la part de Meta et Alphabet a chuté d’un point de pourcentage à 49,5. pour cent cette année.

La montée en puissance de ByteDance, Amazon, Apple et Microsoft

Amazon et Apple ont élargi leurs équipes publicitaires. En juillet, Netflix a annoncé qu’il s’associerait à Microsoft pour créer un niveau basé sur la publicité de son service de streaming.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a imputé les récentes baisses de revenus aux changements de confidentialité d’Apple, qui rendent plus difficile le suivi des utilisateurs et la publicité ciblée, ainsi que la popularité croissante de l’application vidéo virale TikTok, propriété de la société mère chinoise ByteDance.

L’incursion d’Amazon dans le monde des publicités numériques a largement contribué à contrer la domination de Meta et de Google. Après des années de barbotage sur le marché, il a intensifié ses efforts en 2015 et a depuis vu ses revenus publicitaires passer de moins d’un milliard de dollars à environ 38 milliards de dollars cette année.

Apple est également apparu comme une nouvelle menace. Ses revenus publicitaires sont passés de moins de 2,2 milliards de dollars en 2018 à plus de 7 milliards de dollars cette année. Bien que cela ne représente que 1,2 % du marché mondial, c’est déjà plus que Snapchat et Pinterest réunis. Certaines estimations suggèrent qu’Apple pourrait atteindre 30 milliards de dollars de revenus publicitaires d’ici 2026.

Pendant ce temps, comme nous l’avons indiqué à d’autres occasions, Microsoft possède des services d’une grande portée. Bing, LinkedIn, GitHub, MSN, Xbox et Windows sont une source de revenus publicitaires. Tout semble indiquer que le géant de Redmond disposera d’une autre source de revenus publicitaires avec le rachat d’Activision-Blizzard. L’incorporation de King et de ses jeux populaires pourrait gonfler les caisses du géant de Redmond.