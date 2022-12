Sea of ​​​​Stars, le préquel RPG de The Messenger, a déjà une fenêtre de lancement

The Messenger est devenu l’un des jeux les plus étonnants de 2018 à part entière, résultant en un jeu d’action et de plateforme plus que remarquable, et cette année nous allons profiter de sa préquelle. Cela nous surprendra encore plus, car il arrivera sous la forme d’un JRPG traditionnel dans le style 16 bits: nous parlons de Sea of ​​​​Stars, qui après avoir confirmé son retard il y a des mois jusqu’à l’année 2023, qui est d’environ pour commencer, a déjà une fenêtre de lancement approximative : l’été de l’année à venir.

Un JRPG pour les amoureux des classiques

Sea of ​​Stars promet d’être un titre incontournable pour ceux qui ont beaucoup apprécié les JRPG magiques de l’ère 16 bits sur Mega Drive, et surtout, sur SNES, une console qui possède un catalogue de jeux de rôle japonais tout à fait enviable. Comme il ne pouvait en être autrement, la musique jouera un rôle fondamental, et en sera responsable nul autre que Yasunori Mitsuda, compositeur de pièces pour jeux du calibre de Xenoblade Chronicles ou Chrono Trigger.

Les autres éléments typiques du genre ne manquent pas, comme un beau monde à explorer et des combats au tour par tour classiques, même si heureusement nous nous débarrasserons d’un aspect également inhérent au genre et qui n’est pas toujours le bienvenu : l’expérience l’agriculture pour pouvoir continuer notre aventure. . Comme ils l’ont assuré de Sabotage Studio, lorsque nous tomberons au combat, nous aurons plus à réfléchir à la façon de repenser cette bataille que de passer des heures et des heures à vaincre des ennemis mineurs pour passer au niveau supérieur.

Sea of ​​Stars est en développement depuis plusieurs années, et déjà en 2020 nous avons pu profiter d’une précédente démo pour avoir un aperçu de toutes ses vertus. Dans cet article, vous pouvez voir à quel point ce jeu est excellent, à venir sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC.