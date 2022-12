Perte de l’ISS : les USA et la Russie envisagent d’envoyer une navette pour récupérer les astronautes

En raison de la perte de liquide de refroidissement d’un vaisseau spatial Soyouz amarré à l’ISS, la NASA et Roscomos envisagent d’envoyer un autre véhicule pour récupérer les astronautes.

Depuis le 15 décembre, il y a eu une fuite de liquide de refroidissement inexpliquée du vaisseau spatial Soyouz amarré à la Station spatiale internationale (ISS), bien documentée lors d’un flux en direct de la NASA TV. Le problème est si important que l’agence aérospatiale américaine et Roscomos (l’agence spatiale russe) envisagent d’envoyer une autre navette MS-22 Soyouz pour récupérer les deux cosmonautes russes et l’astronaute américain qui seraient revenus avec celui endommagé. Pour le moment, le retour de Dmitry Petelin, Sergey Prokopyev et Frank Rubio est toujours prévu pour le 28 mars de l’année prochaine ; si le Soyouz amarré à l’ISS n’était plus considéré comme sûr, celui de remplacement serait envoyé en février, réduisant ainsi la durée de la mission sur l’ISS.

Quant aux conséquences de la perte, il n’y a toujours pas de certitude. L’ancien cosmonaute de Roscomos, Sergei Krikalev, qui dirige actuellement le programme russe de vols spatiaux habités, a déclaré à l’agence de presse d’État TASS le 16 décembre que la cause pourrait être une micrométéorite frappant le radiateur du vaisseau spatial, qui est amarré au module russe Rassvet de la station spatiale. Selon des rumeurs rapportées par l’agence de presse britannique BBC, l’impact d’une petite pierre spatiale aurait cependant été exclu des enquêtes ultérieures. Ce qui est certain, c’est que vers 1h45 UTC (Coordinated Universal Time) le 15 décembre, les capteurs d’alarme relatifs au circuit de refroidissement Soyouz se sont subitement activés, détectant une importante perte de pression. Le centre de commandement a immédiatement activé une inspection avec des caméras installées sur l’ISS, détectant l’impressionnante fuite, comme le montre la vidéo suivante.

L’accident a déjà eu un impact significatif sur la mission, ayant contraint les deux cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin à annuler une EVA (acronyme de Extra vehicular activity, communément appelée « spacewalk ») prévue de longue date. Cependant, la perte ne nous a pas obligés à reporter la sortie dans l’espace des deux astronautes de la NASA Josh Cassada et Frank Rubio, régulièrement organisée le 22 décembre. Pour le moment, Roscomos et la NASA soulignent qu’aucun membre d’équipage n’est en danger, mais si la navette Soyouz n’est pas considérée comme sûre, en cas d’urgence à bord de l’ISS, les astronautes pourraient avoir de sérieux problèmes pour s’échapper. À ce jour, il n’a jamais été nécessaire d’évacuer la station spatiale, même si en raison de certains débris dans le passé, les astronautes ont transféré à l’avance vers les navettes, prêts à se désamarrer et à repartir en cas d’impact.

A terme, les agences spatiales pourraient décider de renvoyer les astronautes avec un engin spatial privé de l’essentiel de son liquide de refroidissement, indispensable au maintien de la température à l’équilibre, mais pour l’instant c’est une hypothèse peu probable. D’autres investigations seront menées pour comprendre l’origine du problème.