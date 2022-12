Meta accepte un règlement de 725 millions de dollars dans le cadre du recours collectif de Cambridge Analytica

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cela fait quatre ans que Facebook a été impliqué dans son plus gros scandale à ce jour : Cambridge Analytica. En plus de payer 4,9 milliards de dollars à la Federal Trade Commission dans le cadre d’un règlement, le réseau social vient d’accepter de payer 725 millions de dollars pour régler un recours collectif de longue date, ce qui en fait le plus gros règlement jamais réalisé dans une affaire de confidentialité.

Pour récapituler, un lanceur d’alerte a révélé en 2018 que la société britannique de conseil politique Cambridge Analytica, aujourd’hui disparue, avait collecté les données personnelles de près de 90 millions d’utilisateurs sans leur consentement pour des publicités politiques ciblées lors de la campagne présidentielle américaine de 2016 et du référendum britannique sur le Brexit.

La controverse a conduit Mark Zuckerberg à témoigner devant le congrès, une amende de 4,9 milliards de dollars infligée à la société par la FTC en juillet 2019 et un règlement de 100 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Un recours collectif a également été intenté en 2018 au nom d’utilisateurs de Facebook qui alléguaient que l’entreprise avait violé les lois sur la confidentialité des consommateurs en partageant des données privées avec d’autres entreprises.

Le parent de Facebook, Meta, a réglé le recours collectif en août, garantissant ainsi que le PDG Mark Zuckerberg, le directeur de l’exploitation Javier Oliva et l’ancienne directrice de l’exploitation Sheryl Sandberg ont évité des heures d’interrogatoire des avocats sous serment. Un dépôt au tribunal jeudi a révélé les conditions financières du règlement.

Les avocats des plaignants dans l’affaire affirment que 725 millions de dollars sont le montant le plus élevé jamais atteint dans un recours collectif en matière de confidentialité des données et le plus que Meta ait jamais payé pour résoudre un recours collectif. L’accord nécessite toujours l’approbation d’un juge fédéral chargé de la poursuite.

Meta a soutenu qu’il n’avait rien fait de mal dans l’incident de Cambridge Analytica. Il n’a admis aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement, insistant sur le fait que l’accord était « dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires ».

Meta a déclaré avoir réorganisé son approche de la confidentialité et mis en œuvre un programme complet de confidentialité au cours des trois dernières années en réponse à la poursuite. Selon le dossier (par Bloomberg), Facebook n’autorise plus les tiers à accéder aux données sur les utilisateurs via leurs amis, a renforcé sa capacité à restreindre et à surveiller la manière dont les tiers acquièrent et utilisent les informations des utilisateurs de Facebook, et a amélioré ses méthodes pour dire utilisateurs quelles informations Facebook collecte et partage à leur sujet.

Cela ne marque pas la fin des relations de Meta avec les retombées de Cambridge Analytica. Zuckerberg fait face à une action en justice du procureur général de Washington DC, Karl A. Racine, pour des allégations selon lesquelles le patron de Meta aurait été personnellement impliqué dans les échecs qui ont conduit à l’incident et ses « politiques ont permis un effort pluriannuel pour induire les utilisateurs en erreur sur l’étendue de la conduite fautive de Facebook ». . »