Matt Damon a dit ‘non’ à Avatar et 10% de son box-office : James Cameron répond par un « get over it »

Avatar: The Sense of Water vise à être l’un des films les plus rentables de cette année, car en une semaine seulement, il a déjà dépassé 550 millions de dollars et il a encore la campagne de Noël et il reste quelques semaines comme principale attraction des salles de cinéma autour du monde. Mais quelque chose qui semble évident aujourd’hui, ne le semblait peut-être pas il y a 13 ans, avant la première du premier Avatar. A tel point qu’à son époque, le célèbre acteur Matt Damon a rejeté le rôle principal, abandonnant même 10% du box-office de ce qui allait bientôt être le film le plus rentable de l’histoire. Maintenant, James Cameron se souvient de l’anecdote et répond à Damon : « reviens-y ».

Matt Damon a dit « au revoir » à 290 millions de dollars

Et c’est qu’il y a quelques années, lors d’une édition du festival de Cannes, Matt Damon lui-même a révélé qu’à son époque, il avait rejeté le rôle de Jake Sully, le protagoniste de la franchise Avatar alors inconnue. Même avec une offre sur la table de 10% du box-office pour l’acteur, non sans regretter -c’est évident- une décision aussi malheureuse. Maintenant, James Cameron lui-même en a parlé dans une récente interview avec la BBC :

« Matt s’en veut toujours. Et je me dis : ‘Tu es l’une des plus grandes stars de cinéma au monde, oublie ça.’ C’est dommage, mais il devait en fait faire un autre film de Bourne Identity qui était à son programme et nous ne pouvions rien faire. Il a donc dû décliner à grand regret », explique le réalisateur d’Avatar et d’Avatar : le sens de l’eau.

Finalmente, Avatar logró coronarse como la película más taquillera de la historia -posición que perdió por poco tiempo frente a Vengadores Endgame y que recuperó con posteriores reestrenos en cines- con aproximadamente 2.900 millones de dólares, lo que hubiera supuesto unos 290 millones de dólares para l’acteur. Mauvais coup, Matt.

