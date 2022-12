Adieu InSight, l’atterrisseur Mars est officiellement « mort » : l’annonce de la Nasa

La NASA a signalé que l’atterrisseur InSight ne répondait plus aux tentatives de contact depuis la Terre. Sa mission est officiellement terminée après 4 ans.

Crédit : NASA/JPL–Caltech

La NASA a annoncé que la mission de l’atterrisseur InSight sur Mars était officiellement terminée. Le robot, arrivé sur la planète rouge le 26 novembre 2018, ne répond plus aux tentatives de contact depuis la Terre et on pense que sa batterie est définitivement épuisée. L’approche de sa « mort » avait déjà été annoncée en octobre, lorsque l’énergie était tombée à seulement 275 wattheures par sol (jours martiens), avec un taux de décharge qui ne laissait présager que quelques semaines de « survie ». La fin d’InSight – acronyme de Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – a été décrétée par l’accumulation de poussière sur ses panneaux solaires, qui empêchait la batterie de se recharger. Fatale a été une tempête colossale détectée par la sonde Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) le 21 septembre, qui a fait rage sur la planète rouge pendant des semaines.

En 4 ans de fonctionnement, l’atterrisseur InSight a réalisé un travail inestimable, notamment grâce au sismomètre SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) qui a permis de détecter plus de 1 300 tremblements de terre sur la planète, dont plusieurs ont été causés par l’impact des météorites. Les plus violents ont déclenché le « lancement » de gros morceaux de glace sur la poussière martienne. De plus, avec ses instruments sophistiqués, il a réussi à nous donner un regard inédit sur l’intérieur de Mars, confirmant, par exemple, l’épaisseur et la densité de la croûte martienne (probablement composée de trois couches), ainsi que la confirmation d’un liquide noyau à son noyau interne. « J’ai été témoin du lancement et de l’atterrissage de cette mission, et même si dire au revoir à un vaisseau spatial est toujours triste, la science fascinante menée par InSight est un motif de célébration », a déclaré le Dr Thomas Zurbuchen dans un communiqué de presse de la NASA, directeur du département scientifique. mission. « Les données sismiques de cette mission du programme de découverte offrent à elles seules des informations considérables non seulement sur Mars, mais également sur d’autres corps rocheux, y compris la Terre », a-t-il déclaré.

C’était une mission particulièrement significative car, comme l’explique le professeur Philippe Lognonné de l’Institut de Physique du Globe de Paris, chercheur principal du SEIS, grâce à Insight il a été possible de revenir à l’étude de la sismologie hors de la Terre depuis les missions Apollo, lorsque la NASA les astronautes ont placé des sismomètres sur la Lune. « Nous avons innové et notre équipe scientifique peut être fière de tout ce que nous avons appris en cours de route », a expliqué le scientifique.

La mission d’InSight a été officiellement terminée après une deuxième tentative de contact infructueuse par les ingénieurs de la NASA. Dans un message sur le profil Twitter de la mission, la dernière image prise par l’atterrisseur et un message d’adieu touchant d’InSight ont été publiés. « Mon énergie est vraiment faible, donc c’est peut-être la dernière photo que je peux envoyer. Ne vous inquiétez pas pour moi cependant : mon séjour ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai, mais je quitterai bientôt. Merci de rester avec moi. » Puis la confirmation de sa « mort », deux jours plus tard. Les précieuses données recueillies par l’atterrisseur en 2018 feront l’objet d’études scientifiques pendant de nombreuses années.