Les trois quarts des commentaires publics souhaitent que Microsoft reprenne Activision Blizzard

En bref : Ce n’est un secret pour personne que Sony s’oppose avec véhémence à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, mais qu’en pense le public ? Environ les trois quarts des personnes au Royaume-Uni qui ont commenté la fusion sont favorables à l’achat du géant du jeu par la société de Redmond.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) est l’un des organismes de surveillance du monopole mondial qui enquête toujours sur l’accord de 68,7 milliards de dollars entre Microsoft et Activision Blizzard. L’agence a déclaré en septembre que la fusion pourrait entraîner des problèmes de concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo. Cela a conduit le CMA à ouvrir une phase d’étape 2 étendue de sa sonde dans laquelle l’acquisition fait l’objet d’un test accru.

Une partie de l’enquête de l’AMC consistait à recueillir les commentaires du public pendant deux semaines en octobre. Le régulateur a maintenant révélé qu’il avait reçu environ 2 600 e-mails, bien qu’environ 500 aient été réduits car « ils contenaient un contenu abusif (sans autre contenu substantiel), ou étaient vides, inintelligibles, déclarés provenir de consommateurs non britanniques, ou pas en anglais . »

Sur les 2 100 e-mails restants, environ les trois quarts étaient globalement en faveur de la fusion et environ un quart étaient globalement contre.

Certaines des opinions exprimées en faveur de l’accord soulignent que Sony et Nintendo sont plus forts que Microsoft dans le domaine des jeux sur console, et la fusion aidera le fabricant de Windows à les concurrencer plus étroitement. Cela fait écho aux propres arguments de Microsoft pour expliquer pourquoi l’accord devrait aller de l’avant.

D’autres commentaires favorables à l’accord incluent des affirmations selon lesquelles Microsoft ne rendrait pas les jeux Activision exclusifs à Xbox / PC, car la société perdrait des revenus importants. Encore une fois, Microsoft a fait valoir le même argument auprès des régulateurs.

« La fusion est une réaction au modèle commercial de Sony pour PlayStation, qui impliquait historiquement de sécuriser un contenu exclusif ou un accès anticipé à des franchises de jeux multiplateformes populaires, telles que Final Fantasy et Silent Hill », a écrit un autre commentateur pro-fusion.

Tout le monde n’était pas favorable à l’accord. Certains des 25% de commentaires contre lui craignaient que cela ne crée un précédent néfaste dans l’industrie du jeu en acquérant de grands éditeurs plutôt que d’encourager la croissance organique, ce que certains diraient que c’est déjà le cas.

D’autres commentateurs anti-acquisition disent que malgré les promesses contraires, Microsoft rendra Call of Duty exclusif à Xbox, tout comme il l’a fait avec Bethesda après avoir acquis ZeniMax Media. Cela pourrait également donner à Microsoft un monopole total sur l’espace de jeu en nuage qu’il domine déjà, empêchant les concurrents d’entrer sur le marché.

L’AMC devrait publier son rapport final sur l’acquisition d’ici le 1er mars 2023.

Bien qu’une plus grande partie du public britannique semble favorable à l’accord, Microsoft fait face à un procès américain intenté par dix joueurs pour bloquer l’acquisition par crainte qu’elle ne crée un monopole dans l’industrie du jeu vidéo. La poursuite intervient quelques semaines après que la FTC a également poursuivi Microsoft pour mettre fin à l’accord.