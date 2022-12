Les casques Meta Quest 2 reçoivent une augmentation de 7% de la puissance du GPU grâce au patch

Pourquoi c’est important : Meta a été critiqué pour avoir conçu son casque Quest 2 VR comme un appareil autonome. Une présentation VR fluide nécessite une qualité d’image et des fréquences d’images élevées, et la décision de Meta limite considérablement la quantité de puissance disponible pour le Quest 2 pour les deux. Réalisant cela, la société essaie d’extraire autant de performances que possible de l’appareil populaire.

Meta a annoncé la publication d’un patch pour augmenter légèrement la fréquence GPU du Quest 2. La mise à jour devrait donner aux applications un peu plus de marge de manœuvre pour la qualité d’image et le framerate.

La mise à jour, qui est en cours de déploiement, permettra au casque d’augmenter sa fréquence GPU de 490 à 525 MHz. Meta estime que l’upclock donnera au Quest 2 une puissance de calcul GPU supplémentaire de sept pour cent.

Les développeurs n’auront pas besoin de mettre à jour leur logiciel pour profiter du boost. L’appareil de Meta déterminera automatiquement si les applications intensives, comme les jeux avec des graphismes de haute qualité, bénéficieraient de l’overclock.

Le patch s’intégrera également de manière transparente à la fovéation dynamique, une fonctionnalité qui conserve la qualité d’image pour les pixels les plus importants de l’écran. Au lieu de s’appuyer sur la fovéation pour maintenir la qualité de l’image lorsque les ressources sont limitées, le Quest 2 augmentera désormais la fréquence de fréquence du GPU en premier.

L’activation de l’overclock nécessite actuellement que les joueurs démarrent une application, retirent le casque, puis le remettent en place. Cependant, la version 49 du logiciel permettra aux applications d’utiliser la puissance supplémentaire dès leur lancement. Meta n’a pas précisé quand cette mise à jour arrivera, mais les nouvelles versions logicielles arrivent généralement tous les mois, donc la version 49 pourrait sortir en janvier.

Le boost du GPU peut sembler petit, mais le Quest 2 a besoin de toute la puissance qu’il peut obtenir. À 400 $, il est plus abordable que les concurrents de HTC et Valve et ne nécessite pas de PC, mais la nature autonome du Quest 2 le limite à une puissance de traitement de type smartphone. La mise à jour devrait aider les utilisateurs qui ne connectent pas le Quest 2 à un PC via Oculus Link.

Meta a récemment lancé le Quest Pro pour les utilisateurs haut de gamme et les entreprises. Il est beaucoup plus puissant que le Quest 2 mais coûte 1 500 $. HTC s’apprête à dévoiler un concurrent au CES 2023 en janvier. Pendant ce temps, dans la zone inférieure à 1 000 $, Sony lancera PlayStation VR 2 le 22 février, et des fuites suggèrent que Meta prévoit de lancer le Quest 3 l’année prochaine dans le même niveau de prix.