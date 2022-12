Des dauphins échoués au large des côtes écossaises pourraient être atteints de la maladie d’Alzheimer

C’est ce que suggèrent les résultats des analyses menées par une équipe de recherche britannique qui a détecté les signes caractéristiques de la maladie dans le cerveau des cétacés.

Parmi les causes des échouages ​​inexpliqués de dauphins le long des côtes écossaises pourrait figurer une pathologie similaire à la maladie d’Alzheimer, la maladie neurodégénérative la plus répandue chez l’homme, en particulier chez les personnes âgées, dans laquelle elle se manifeste par des symptômes tels que perte de mémoire, désorientation et difficulté à effectuer des activités quotidiennes normales. C’est ce que suggèrent les résultats des analyses menées par une équipe de recherche britannique qui a détecté la présence de certains marqueurs de la maladie dans le cerveau d’au moins trois espèces de cétacés échoués. Selon l’étude récemment publiée dans leJournal européen des neurosciences et relancé par cnnla découverte soutient la théorie du « chef malade », selon laquelle la confusion induite par la dégénérescence cérébrale peut avoir incité le chef du troupeau à commettre des erreurs de navigation qui déclenchent des échouages ​​massifs.

Marqueurs de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau des dauphins échoués

Pour l’analyse, la plus approfondie et la plus large en nombre d’espèces différentes examinées – cinq au total (dauphins à long bec de Risso, globicéphales, dauphins à nez blanc, marsouins et grands dauphins) – les chercheurs ont évalué certaines des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer chez 22 odontocètes échoués, soulignant que les 18 spécimens plus âgés montraient tous l’accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau, ou la présence de formations amyloïdes qui, chez l’homme, sont étroitement associées à la maladie. Parmi ces cétacés, trois spécimens de trois espèces différentes (un globicéphale, un dauphin à nez blanc et un grand dauphin) présentaient également des accumulations intra-neuronales de tau hyperphosphorylé, une protéine qui, sous forme agrégée, est un marqueur du déclin cognitif chez les patients. avec la maladie d’Alzheimer et les cellules gliales qui provoquent une inflammation du cerveau.

« L’apparition simultanée de plaques bêta-amyloïdes et d’une accumulation de tau hyperphosphorylée montre que ces trois espèces développent spontanément une neuropathologie de type Alzheimer. – expliquer les chercheurs dans le document de recherche – . Leur distribution dans le cerveau est également comparable aux régions cérébrales des humains atteints de la maladie d’Alzheimer.”.

Les résultats, commentés alla cnn Le Dr Mark Dagleish, co-auteur de l’étude et clinicien senior en pathologie anatomique à l’Université de Glasgow, est « ce qui se rapproche le plus de la démonstration que tout animal développe spontanément les lésions associées à la maladie d’Alzheimer”. Plus précisément, la neuropathologie des spécimens plus âgés, similaire à celle des humains, suggère que les mammifères marins sont sensibles à la maladie, bien que le diagnostic ne puisse être posé qu’en présence de déficits cognitifs qui nécessitent généralement des évaluations de troubles cognitifs, impossibles en post- la mort.