Xiaomi améliore le Homepod d’Apple avec cette élégance de 7 haut-parleurs

Un produit qui manquait à l’incroyable catalogue de Xiaomi était un haut-parleur puissant doté de fonctionnalités intelligentes pouvant se fondre dans n’importe quelle pièce. Eh bien, il existe déjà, car le Xiaomi Sound Pro est un beau haut-parleur que vous adorerez montrer dans votre salon, car il ressemble à une belle lampe décorative, mais à l’intérieur, il cache de puissants haut-parleurs pour profiter de la musique.

Une enceinte à montrer

Comme vous pouvez le constater, esthétiquement, nous sommes face à un haut-parleur très différent de ce que nous avons l’habitude de voir. Il offre un design très raffiné et élégant avec des tons noir piano et des décorations lumineuses à l’intérieur qui lui confèrent beaucoup de chaleur. C’est un équipement sonore qui monte 7 unités composées de 3 haut-parleurs large bande, 3 passifs et 1 subwoofer, stratégiquement placés pour offrir une projection sonore à 360 degrés.

Le résultat est un appareil compact qui est capable de sonner avec une puissance de 91 décibels, mais loin d’être un vacarme insignifiant, la technologie EFX signature de Harman Audio garantira que le son est clair, net et puissant à la fois par temps.

Intelligent et riche en fonctionnalités

Grâce à la connectivité NFC qu’il inclut, nous pouvons coupler rapidement notre téléphone avec le haut-parleur pour envoyer immédiatement de la musique sans fil, soit via Bluetooh 5.1, soit en utilisant AirPlay, et pouvons également connecter un appareil via une entrée auxiliaire.

Comme pour de nombreux modèles sur le marché, nous aurons également la possibilité de coupler deux unités pour créer un système stéréo avec lequel compléter une proposition sonore avec une Smart TV.

On imagine qu’avec l’idée de proposer une solution similaire au HomePod d’Apple, Xiaomi a également inclus son assistant intelligent Xiao IA, auquel on peut demander une infinité de choses et commander des commandes avec de simples commandes vocales (malheureusement il ne semble pas qu’il inclura l’assistant Alexa). Lorsque nous lui parlons, les lumières LED s’allument toujours du côté où nous sommes, nous aurons donc le sentiment que l’orateur nous regarde attentivement.

Quand peut-on l’acheter ?

Pour le moment, l’équipement n’est disponible qu’en Chine, car il a été lancé via la plateforme de financement participatif YouPin. Là-bas, l’enceinte est vendue 999 yuans (136 euros en échange), même si vous pouvez également acheter 2 unités pour 1 798 yuans (245 euros en échange).

Espérons que la marque soit encouragée à l’amener en Europe, car nous pensons que c’est une équipe très complète avec des fonctionnalités très intéressantes et un prix difficile à battre.

Source: VousPin