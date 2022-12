Une actrice d’Avatar 2 a filmé son rôle il y a si longtemps qu’elle pensait qu’il était déjà sorti et il a échoué

Avatar : le sens de l’eau, le nouveau et très attendu film de James Cameron, est désormais disponible dans les salles après des années et des années de travail du cinéaste et de son équipe. A tel point que le projet de concrétiser la suite d’Avatar a pris plus d’une décennie, le tournage ayant eu lieu il y a quelques années, tant le processus de post-production a été aussi long que complexe. Sans surprise, il s’agit d’un film doté de la technologie CGI la plus avancée avec trois heures de séquences, ce qui a donc été un travail titanesque pour toutes les personnes impliquées. Et la preuve en est l’erreur de l’une de ses actrices secondaires, Edie Falco, qui croyait que le film était sorti il ​​y a longtemps et que c’était un échec car elle n’en avait plus entendu parler depuis de nombreuses années.

La curieuse anecdote d’Edie Falco avec Avatar 2

Ainsi, l’actrice connue pour ses rôles dans Les Sopranos ou Nurse Jackie, entre autres, a un petit rôle dans Avatar : Le sens de l’eau en tant que général Ardmore, un brave soldat qui accueille un nouveau commandement très spécial à Pandora. Bon, Falco avoue qu’il pensait qu’Avatar 2 était sorti il ​​y a longtemps et que ça avait été un échec, puisqu’il n’en avait plus entendu parler depuis sa participation ; et c’est que Falco a filmé ses scènes il y a quatre ans.

« Le deuxième Avatar, celui qui va sortir, je pense l’avoir tourné il y a quatre ans. Ensuite, j’ai été occupé et j’ai fait des choses, et quelqu’un a mentionné Avatar et j’ai pensé: « Oh, je pensais que c’était maintenant sorti et que ça ne marchait pas très bien, parce que je n’en avais pas entendu parler. » Puis, récemment, quelqu’un a dit, Avatar sort. Oh, je ne l’avais pas déjà fait ? », reconnaît l’actrice en riant, comme le rapporte The View (via Collider).

En revanche, Falco regrette de ne pas avoir son propre avatar Na’vi, bien qu’en échange on lui ait donné un impressionnant exosquelette que l’on peut voir brièvement dans le film : « Eh bien, je voulais être bleu. J’étais excité, ça allait être bleu et très grand. Je n’ai eu aucune de ces choses. Mais ils m’ont donné cet exosquelette, et c’était vraiment cool. Tout cela est loin de tout ce que j’ai jamais fait ! », conclut l’actrice.

Source | Collisionneur