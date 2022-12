Cette planète s’écrase contre son étoile : c’est peut-être le sort qui attend la Terre

Découvert pour la première fois une exoplanète qui orbite en spirale autour de son étoile évoluée, contre laquelle elle est destinée à s’écraser. Même la Terre pourrait « mourir » comme ça.

Illustration de l’exoplanète sur le point de s’écraser sur l’étoile. Crédit : Gabriel Perez Diaz/Instituto de Astrofísica de Canarias

Pour la première fois dans l’histoire de la recherche en astrophysique, une planète a été découverte alors qu’elle tombe vers son étoile dans une phase évoluée, avec une orbite en spirale qui la conduira inévitablement à son crash fatal avec l’étoile. C’est une découverte extrêmement fascinante et significative, non seulement pour la dynamique en cours, mais parce que ce destin infâme pourrait attendre la Terre dans quelques milliards d’années. Nous ne savons pas exactement ce qui se passera dans un avenir très lointain, mais notre planète pourrait être « dévorée » par le Soleil lors de son expansion dans la phase de géante rouge, ou être éjectée de son orbite actuelle et poussée vers l’extérieur. C’est pourquoi il est si important d’étudier ce qui arrive à cette exoplanète (planète extrasolaire) appelée Kepler-1658b.

Pour découvrir et décrire le sort qui attend le monde extraterrestre, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Center for Astrophysics – Harvard & Smithsonian, a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’astrophysique de l’Université de Princeton, la Division des sciences planétaires et géologiques. du California Institute of Technology (CALTECH), du Département de physique et d’astronomie de l’University College London et d’autres institutions. Les chercheurs, coordonnés par l’astrophysicien Shreyas Vissapragada, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les temps de transit orbital de Kepler-1658b à travers divers appareils : les télescopes spatiaux Kepler (en « retraite » depuis des années) et TESS (Transiting Exoplanet Survey Telescope) et le Palomar/ Observatoire WIRC en Californie du Sud.

En croisant les données recueillies, ils ont déterminé que l’exoplanète orbite autour de son étoile en moins de trois jours et que ce temps est réduit de 131 millièmes de seconde chaque année (sur Terre). Sur la base de ce calcul, on pense que le monde extraterrestre sera englouti par Kepler-1658 relativement rapidement, de manière astronomique : « S’il continue à tourner en spirale vers son étoile à la vitesse observée, la planète entrera en collision avec elle dans moins de trois millions d’années. vieux », a déclaré le professeur Vissapragada dans un communiqué de presse. Comme indiqué, c’est la première fois qu’une planète orbitant en spirale autour de son étoile évoluée est observée, observée à une phase de sous-géante rouge. « La théorie prédit que les étoiles évoluées sont très efficaces pour siphonner l’énergie des orbites de leurs planètes, et nous pouvons maintenant tester ces théories avec des observations », a déclaré l’auteur principal de l’étude.

La réduction de la période orbitale et du mouvement en spirale, déterminée sur 13 ans d’observations, comme l’expliquent les scientifiques, est la conséquence d’un phénomène gravitationnel appelé marée entre les corps célestes, analogue à celui qui provoque la montée et la descente de la mer sur la terre. L’étoile est dans la phase d’expansion/évolution de la sous-géante rouge qui attend également le Soleil dans quelques milliards d’années. D’ici là, notre planète aussi sera peut-être condamnée au même sort que Kepler-1658b, mais la vie sur notre planète sera annulée beaucoup plus tôt, en raison de l’augmentation substantielle des températures qui conduira à l’évaporation des océans.

Kepler-1658b est un Jupiter chaud qui orbite à un huitième de la distance de Mercure autour du Soleil, ce qui en fait une planète absolument « infernale ». Elle est située à 2 600 années-lumière de nous. Sa découverte peut servir de véritable laboratoire pour étudier la dynamique des interactions entre étoiles et planètes dans la dernière phase de leur vie. Les détails de la recherche « The Possible Tidal Demise of Kepler’s First Planetary System » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité The Astrophysical Journal Letters.