Sur WhatsApp vient une fonction pour récupérer les messages supprimés, qu’est-ce que la suppression accidentelle

WhatsApp a introduit une fenêtre de cinq secondes pour récupérer les messages supprimés après avoir cliqué sur le bouton « Supprimer pour moi ».

Cette fois, ce n’est pas une bêta. WhatsApp a annoncé la sortie d’une nouvelle fonctionnalité dédiée à tous ceux qui ont au moins une fois perdu la possibilité de revenir sur un message dans une discussion de groupe. La nouvelle fonctionnalité s’appelle Suppression accidentelle et ouvre la possibilité de restaurer certains messages supprimés.

Cette fonctionnalité est similaire à celle utilisée par Gmail pour éviter les envois accidentels. Lorsqu’un utilisateur envoie un message puis clique sur l’option « Supprimer pour moi » au lieu de procéder à une purge féroce, l’application donne désormais une fenêtre de cinq secondes pour choisir de confirmer ou non la fermeture du message.

Un moyen de vous éviter de supprimer des erreurs

À y regarder de plus près, la nouvelle fonction introduite par Apple ne semble donc pas exactement l’innovation la plus importante de l’histoire de la technologie. Mais peut-être qu’un peu d’utilisation pourrait l’avoir. En fait, il arrive parfois que nous publions des messages dans le chat que nous aimerions garder pour nous ou simplement envoyer à d’autres.

À ces occasions, il peut arriver qu’au lieu de cliquer sur la fonction « Supprimer pour tout le monde », vous cliquiez sur « Supprimer pour moi ». Jusqu’à l’introduction de la suppression accidentelle une fois le message supprimé pour nous, rien de plus ne pouvait être fait. Et donc il n’était plus possible de supprimer des messages. Au moins maintenant, vous aurez cinq secondes pour vérifier que vous avez choisi la bonne option.