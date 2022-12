Ce sont les 10 plus grandes pannes d’Internet de 2022 (avec une omission surprenante)

Downdetector facilite le signalement et le suivi des interruptions des services Internet. Pour conclure l’année, le site Web a partagé sa liste des 10 plus grandes pannes d’Internet de 2022. Devinez quel service a pris la première place ? Voici la liste complète…

Il ne faut pas longtemps pour avoir un impact énorme en ce qui concerne les pannes d’Internet. Par exemple, ce ne sont que deux heures d’indisponibilité qui ont propulsé trois services en tête de liste de Downdetector pour l’année.

Un échec du même système de découverte de services hébergé dans le cloud le 8 mars a été à l’origine du fait que Spotify et Discord ont connu deux des trois pires pannes de l’année. WhatsApp de Meta est arrivé avec la deuxième pire panne de l’année.

Downdetector a classé les pannes en fonction du nombre de rapports qu’il a vus. Spotify vient de devancer WhatsApp d’environ 20 000 rapports à plus de 2,9 millions.

Taylor Swift a également reçu une mention honorable de Downdetector pour avoir perturbé Spotify avec le lancement de son album « Midnights » et la panne de Ticketmaster le 15 novembre.

Fait intéressant, iCloud n’a pas fait partie du top 10 ! Même s’il constate régulièrement des pannes, cela est probablement dû au fait que moins d’utilisateurs signalent que le service est en panne et ne voient pas de panne majeure comme les services ci-dessous.

Voici le top 10 complet :

Voici un aperçu des trois principales pannes et des détails de Downdetector :

Discorde, 8 mars 2022

« Le 8 mars a marqué une panne mondiale géante pour Discord et Spotify à peu près au même moment. Alors que la panne n’a duré qu’environ deux heures, les utilisateurs de Discord ont enregistré plus de 1,1 million de rapports sur Downdetector en attendant patiemment que le service de messagerie revienne en ligne. Pendant cette période, les gens ont dû recourir aux appels vocaux pour se rattraper.

Whatsapp, 25 octobre 2022

« WhatsApp, propriété de Meta, est l’un des services de messagerie mondiaux les plus importants que les amis, les familles et les entreprises utilisent pour rester en contact et se connecter au monde. Mais le 25 octobre, les 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp se sont retrouvés au secret et ne pouvaient envoyer aucun message. D’une durée d’environ deux heures, la panne de WhatsApp a généré près de 2,9 millions de rapports de problèmes sur Downdetector, le plaçant en deuxième position sur notre liste pour la plus grande panne de Downdetector de l’année.

Spotify, 8 mars 2022

« La concurrence pour la plus grande panne mondiale était extrêmement serrée cette année, Spotify devançant WhatsApp appartenant à Meta d’environ 20 000 rapports sur Downdetector à un peu plus de 2,9 millions de rapports. Comme mentionné précédemment, le 8 mars a été une grande journée de services abattus. Spotify, le portail de diffusion de musique populaire, a connu la plus grande panne de l’année ce jour-là, les utilisateurs n’ayant pas pu diffuser leur musique et leurs podcasts préférés pendant près de deux heures.

Pour en savoir plus sur les autres grandes pannes de 2022, consultez le rapport complet de Downdetector.

