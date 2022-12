Quelles sont les étranges « pizzas glacées » qui sont apparues sur une rivière en Ecosse

De curieuses structures de glace en forme de disque, semblables à des pizzas ou des crêpes, sont apparues sur le Bladnoch, une rivière du sud-ouest de l’Écosse. Voici ce que c’est.

Crédit : Callum Sinclair / Initiative écossaise sur les espèces envahissantes (SISI) / Twitter

À la surface d’une rivière écossaise sont apparues d’étranges pizzas (ou crêpes, si vous préférez) de glace, d’un diamètre compris entre 20 et 200 centimètres. L’étrange phénomène a intrigué les passants qui n’ont pas tardé à le capturer, remplissant les réseaux sociaux de photographies et de vidéos. Les « pizzas glacées » sont apparues sur la rivière Bladnoch, qui serpente entre le comté de Wigtown et la péninsule de Machars dans la région de Galloway, au sud-ouest de l’Écosse. Ces jours-ci au Royaume-Uni, il fait particulièrement froid, à tel point que dans une grande partie du pays, les températures sont enregistrées en dessous de zéro. Le 12 décembre a même été signalé comme le jour le plus froid au Royaume-Uni depuis 2010, avec le record de -17,3° Celsius enregistré en Écosse, à Braemar. Et c’est précisément le froid extrême qui a donné naissance au curieux phénomène gelé, bien repris par le Dr Callum Sinclair de la Scottish Invasive Species Initiative (SISI), une organisation qui s’occupe de la biodiversité dans le pays britannique.

Les pancakes glacés sont un phénomène bien connu des scientifiques et sont appelés « ice pancakes », du nom du dessert caractéristique du petit-déjeuner américain (plus tard « exporté » vers le reste du monde). Comme l’explique le MetOffice, le service météorologique national du Royaume-Uni, il s’agit d’un phénomène « relativement rare », qui se produit principalement dans les océans et les lacs très froids, comme la mer Baltique, l’océan Austral et les Grands Lacs du Royaume-Uni. États-Unis et Canada. Normalement, les galettes de glace qui se forment dans les bassins marins ont une forme particulière avec un bord très relevé – un peu comme une pizza margherita napolitaine – en raison de l’accumulation de glace définie comme du frasil (cristaux de glace millimétriques) et de la neige fondante, tandis que celles observées sur le Bladnoch Rivière, ils ont la forme de véritables crêpes, certains ayant une sorte de petit monticule au centre.

Dans les lacs et les océans, ils sont générés lorsque la glace en formation est continuellement déplacée par les vagues, un processus d’accumulation et d’arrondi des bords qui donne vie à la structure particulière. Les bords sont surélevés en raison des éclaboussures d’eau déclenchées par le mouvement des vagues. Dans une rivière comme le Bladnoch, en revanche, les galettes de glace naissent d’une autre manière, c’est-à-dire par la congélation de l’écume qui est engloutie dans de petits tourbillons. Ce mécanisme fait que la glace s’accumule en formant une forme circulaire. « Lorsque d’autres morceaux de mousse gelée et de glace frappent le disque de formation, ils gèlent dessus et augmentent sa taille », explique le MetOffice britannique. Les crêpes de glace peuvent ressembler à des formations solides, mais en réalité l’institution britannique souligne qu’elles sont très fragiles et faciles à casser.