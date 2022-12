Truefree F1, casque sport tout-terrain

Les écouteurs Truefree F1 offrent un design sportif. Sa mission principale est de nous accompagner partout indépendamment de la sueur ou du mouvement. Et ils remplissent largement leur rôle. Nous allons voir les avantages et les inconvénients de ce type d’écouteurs. Un type d’écouteurs pour un public très spécifique et avec des spécifications pour les athlètes qui aiment suivre le rythme.

Truefree F1 Sports Headphones, une option idéale pour les sportifs

Les écouteurs avec ce type de conception doivent avoir une ergonomie parfaite. Au final, ils doivent être à l’aise dans une situation très complexe. Avec ces écouteurs on a tout dans un bandeau qui n’a aucun réglage, il s’adapte à notre tête et à nos oreilles.

Donc, la première prémisse est que cela correspond à notre tête. Dans notre cas, l’ajustement est parfait et le dégagement est juste suffisant pour qu’il ne soit pas inconfortable ou gênant dans les oreilles après de longues séances de gym.

Pour n’avoir jamais utilisé d’écouteurs de ce type, l’ajustement est parfait. Nous n’avons pas remarqué la fatigue qui survient généralement avec d’autres types d’écouteurs après les avoir portés pendant un certain temps. A certains moments on oublie de les porter

Son poids de seulement 27 grammes est très restreint et lorsque nous nous reposons sur le cou, nous ne remarquons à aucun moment le poids. Les boutons de commande sont parfaitement situés pour qu’une fois que nous les avons utilisés plusieurs fois, nous sachions où se trouve chacun des boutons. De plus, nous avons différents éléments pour indiquer quel est chaque bouton.

La qualité audio est assez bonne pour sa petite taille. Bien que, comme cela arrive généralement avec des écouteurs de ce type, les basses sont affectées. La même chose se produit avec l’audio dans les appels. Ce sont peut-être les éléments les plus sacrifiés de ces écouteurs. Qu’on ne veut pas dire qu’ils sont mauvais, mais peut-être leur plus grande faiblesse.

conclusions

Ces écouteurs sont le complément parfait pour le prix et les performances à emporter avec nous lors de nos séances de sport. Dans votre région, ils fonctionnent à merveille et offrent un moyen confortable, économique et élégant d’écouter de la musique tout en faisant du sport. Le poids et son ergonomie sont deux facteurs clés pour profiter de la musique en toute circonstance.