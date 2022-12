James Cameron et le féminisme dans Avatar 2 contre Marvel et DC : « Elles ne sont pas mères et elles ne sont pas enceintes »

Avatar: The Sense of Water est déjà sorti en salles avec un succès considérable au box-office, un film dont la mission est de lancer une saga de science-fiction en plusieurs épisodes avec les Na’vi comme protagonistes. Et comme tout bon blockbuster, il doit rivaliser avec le genre à la mode : les super-héros. Et il semble que James Cameron l’ait bien compris si l’on tient compte du fait que dans sa promotion il a déjà mentionné Marvel ou DC à plusieurs reprises ; et il a de la corde pendant un certain temps. A tel point que dans une récente interview accordée à Variety, Cameron a défendu le féminisme de son nouveau film face aux super-héroïnes de cinéma actuelles, telles que Captain Marvel ou Wonder Woman, assurant que les femmes guerrières d’Avatar 2 représentent l’empowerment féminin poussé jusqu’à l’ultime conséquences, puisqu’il montre « une femme guerrière enceinte de six mois ».

L’autonomisation féminine d’Avatar 2

Et c’est que Cameron estime que la représentation des femmes dans Avatar 2 est encore plus valorisante que ce que font Marvel ou DC, puisque leurs super-héroïnes ne sont pas des mères et ne sont pas enceintes lorsqu’elles se battent. « Cela n’arrive pas dans notre société, peut-être que cela ne s’est pas produit depuis des siècles. Mais je vous garantis qu’à l’époque, les femmes devaient se battre pour survivre et protéger leurs enfants, et peu importait qu’elles soient enceintes », commente Cameron.

« Et les femmes enceintes sont plus capables d’être athlétiques que nous ne l’acceptons culturellement. Je pensais « hors limites ». Pour moi, c’était la dernière frontière qu’on ne voit pas. Wonder Woman et Captain Marvel, toutes ces femmes fabuleuses sont déjà apparues, mais elles ne sont pas mères et elles ne sont pas enceintes alors qu’elles luttent contre le mal », poursuit la réalisatrice en évoquant la représentation des femmes guerrières dans d’autres franchises qui ne misent pas sur le féminin. autonomie poussée à son paroxysme.

James Cameron a à plusieurs reprises opté pour des femmes autonomes dans sa filmographie, en particulier à une époque dominée par les archétypes typiques de l’action masculine, avec des personnages comme le lieutenant Ripley dans Aliens ou Sarah Connor dans la saga Terminator.

Source | La variété