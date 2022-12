Risque de « rébellion » pour les astronautes sur Mars : une colonie autonome pourrait naître de la Terre

Le retard des communications entre la Terre et Mars, dû à la distance entre les corps célestes, pourrait amplifier le sentiment d’isolement des astronautes et les conduire à la « rébellion »

Parmi les problèmes les plus importants liés au long voyage pour atteindre Mars et son exploration figure le retard des communications avec le centre de commandement sur Terre (ou peut-être sur la Lune), en raison de la distance considérable de la planète rouge. Basé sur la position mutuelle des corps célestes, en effet, un signal radio peut mettre de 4 à 20 minutes pour nous parvenir depuis Mars ; pour les astronautes bloqués qui ont besoin d’une assistance urgente du centre de commandement, cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais le retard des communications pourrait aussi amplifier le sentiment d’isolement des astronautes, seuls à des centaines de millions de kilomètres de chez eux et dans un environnement totalement hostile. Selon une étude, cependant, cet isolement prolongé serait même capable d’influencer la psychologie de l’équipage au point de le pousser à réduire le contact avec la Terre, avec le risque d’une éventuelle mutinerie. Peut-être pour fonder une colonie autonome sur la planète rouge (si bien sûr ils avaient toute la technologie et les matériaux pour survivre).

C’est ce que suggèrent les expériences du projet SIRIUS (Scientific International Research In a Unique Land Station) menées conjointement entre le Human Research Program de la NASA et le State Science Center de la Fédération de Russie – Institut des problèmes biomédicaux de l’Académie des sciences de Russie. On ne sait pas comment la guerre en Ukraine affecte la poursuite du partenariat sur le programme, mais plusieurs « missions » (SIRIUS-17 / SIRIUS-21) ont été menées jusqu’en juillet 2022. En termes très simples, ce sont des tests vérifier l’impact psychologique du voyage vers Mars (et de son exploration) sur un groupe de volontaires, placés dans un centre de formation spécial – pendant des semaines ou des mois – où les conditions de vie sur la planète rouge sont simulées, avec toutes leurs criticités. Isolement total de l’extérieur, hébergement claustrophobe, moyens strictement rationnés pour la survie, retard dans les communications avec le centre de commandement etc etc. Dans l’un des derniers tests, un groupe international d ‘ »astronautes » composé d’hommes et de femmes a été utilisé, dans le but d’enquêter sur l’impact de la vie martienne.

Des scientifiques coordonnés par Natalia Supolkina et Polina Kuznetsova, toutes deux de l’Académie russe des sciences, ont évalué le groupe soumis à un isolement martien de 17 et 120 jours à l’Institut des problèmes biomédicaux de Moscou, enregistrant leur évolution comportementale. Comme en témoigne la précédente simulation du projet de recherche Mars-500, les chercheurs ont détecté des manifestations de « détachement » entre l’équipage et le centre de contrôle de mission (MCC). Bien que la simulation de l’atterrissage (dans la phase intermédiaire de la simulation) ait conduit à une augmentation des contacts entre le groupe et le centre de commandement, le groupe a par la suite progressivement abandonné les communications. Au départ, les femmes ont signalé plus de problèmes et avaient plus de communication émotionnelle avec le MCC que les hommes, mais la convergence comportementale et la cohésion entre tous les membres du groupe ont été notées dans la phase finale de la simulation. L’impact psychologique sur l’isolement et la décision de prendre des décisions de plus en plus autonomes, sans écouter le centre de commandement, dans des cas extrêmes pourraient même conduire à une rébellion du groupe, jusqu’à la possibilité d’une libération « totale » de l’autorité sur Terre.

Les scientifiques estiment qu’une certaine autonomie de l’équipage est essentielle, compte tenu de l’environnement hostile dans lequel ils vont opérer, mais la forte réduction des communications peut conduire le MCC à ne pas comprendre les besoins de l’équipage, avec un risque de perte de contrôle et de soutien de la mission. , comme l’a expliqué le co-auteur de l’étude Dmitry Shved à CNET. Si la mission Artemis vers la Lune réussit, le premier équipage humain sur Mars pourrait arriver sur la planète rouge d’ici le milieu de la prochaine décennie, mais il y a de nombreux problèmes logistiques à résoudre ; de l’atterrissage au risque de radiation et de mutations pour les astronautes, en via la réduction de la masse osseuse, les systèmes de survie et bien plus encore. A cela s’ajoute l’impact psychologique du très long voyage (plusieurs mois) qu’il ne faut pas sous-estimer. Les détails de la recherche « External Communication of Autonomous Crews Under Simulation of Interplanetary Missions » ont été publiés dans Frontiers in Physiology