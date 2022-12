Obtenez gratuitement le célèbre Broken Sword Director’s Cut pendant une durée limitée: comment le télécharger

Broken Sword: Legend of the Templars – Director’s Cut (également connu sous le nom de Broken Sword Director’s Cut), le célèbre jeu d’aventure pointer-cliquer de Revolution Software, est disponible gratuitement pour une durée limitée sur GOG. Cela a été partagé par les responsables de la plate-forme de jeu vidéo classique pour PC, offrant un jeu vidéo aussi apprécié sans frais ; Bien sûr, si nous voulons ajouter le titre à notre bibliothèque numérique, nous ne devons pas nous perdre, car Broken Sword Director’s Cut ne restera gratuit que jusqu’au 22 décembre 2022 à 15h00, date à laquelle il reviendra à son prix habituel. .

Mettez la main sur Broken Sword Director’s Cut gratuitement dès maintenant

Ainsi, si nous voulons ajouter Broken Sword Director’s Cut à notre collection de classiques sur GOG, il nous suffit d’accéder à la page officielle du jeu sur la plateforme CD Projekt RED et de cliquer sur le bouton pour ajouter à notre bibliothèque numérique. À partir de ce moment, il fera partie de notre collection de jeux vidéo sur GOG, avec la possibilité de l’installer autant de fois que nous le souhaitons sans aucune limite.

Un classique de tous les temps avec de multiples nominations aux BAFTA, Broken Sword: The Director’s Cut plonge le journaliste audacieux Nico Collard et l’intrépide américain George Stobbart dans un voyage mystérieux rempli d’intrigues et de dangers. Guidez George et Nico dans leur aventure autour du monde et explorez des lieux exotiques, résolvez d’anciens mystères et déjouez une sombre conspiration pour découvrir la vérité cachée sur les Templiers », peut-on lire dans sa description officielle.

Noël avec des jeux gratuits

Au-delà de ces promotions spécifiques sur différentes plateformes PC, il faut rester attentif à l’Epic Games Store et ses cadeaux de Noël quotidiens jusqu’au 29 décembre, avec un jeu gratuit tous les jours. En ce moment, nous pouvons mettre la main sur Them’s Fightin ‘Herds jusqu’à 17h00, heure à laquelle un nouveau jeu gratuit sera disponible sur la boutique Epic Games.

Source | GOG