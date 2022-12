Attila n’était pas le « fléau de Dieu »: cause possible des attaques contre l’Empire romain révélée

De nouvelles recherches de l’Université de Cambridge suggèrent les causes possibles des « invasions barbares » d’Attila contre l’Empire romain au Ve siècle.

Une reconstruction d’Attila dans un musée hongrois. Crédit : Wikipédia

Attila, chef des Huns au Ve siècle après Jésus-Christ, a été dépeint comme l’un des souverains les plus impitoyables et les plus féroces de l’Antiquité, capable de dévaster des territoires et d’anéantir des populations entières après le passage de ses hordes barbares. Ce n’est pas un hasard si l’on pense que la chute de l’Empire romain d’Occident, qui a eu lieu en 476 après JC. C., a été catalysée précisément par les attaques constantes perpétrées par les barbares le long des vastes frontières romaines, qui sont entrées dans l’histoire comme des « invasions barbares ». Une nouvelle étude suggère cependant que ce n’est pas la soif de pouvoir et de conquête qui a déclenché Attila, mais une sécheresse dramatique qui a frappé la région de la Hongrie actuelle et au-delà entre 420 et 450 après JC. Le bassin des Carpates a été particulièrement touché. Le phénomène climatique a été si catastrophique pour les Huns – arrivés en Europe du sud de la Sibérie au IVe siècle – que des communautés entières de nomades et de bergers se sont transformées en maraudeurs pour leur pure survie, prenant d’assaut les riches provinces romaines.

Les raisons possibles qui ont poussé les barbares à pousser Attila à attaquer l’Empire romain ont été déterminées par les deux scientifiques Susanne E. Hakenbeck et Ulf Büntgen, respectivement du département d’archéologie et du département de géographie de la prestigieuse université britannique de Cambridge. Les deux savants sont parvenus à leurs conclusions après avoir élaboré une reconstruction hydroclimatique de l’époque à partir de données recueillies à partir de cernes d’arbres, combinées à d’autres informations archéologiques, environnementales et historiques. Selon les deux savants, les intenses périodes de sécheresse vécues au cours des trente années entre 420 et 450 après JC ont été le moteur des grandes migrations des tribus barbares, à la base de l’effondrement susmentionné de l’Empire romain d’Occident.

« Les données sur les anneaux de croissance des arbres nous offrent une formidable opportunité de lier les conditions climatiques à l’activité humaine d’une année sur l’autre. Nous avons constaté que les périodes de sécheresse enregistrées dans les signaux biochimiques des cernes des arbres coïncidaient avec une intensification de l’activité de pillage dans la région », a déclaré le professeur Büntgen dans un communiqué de presse. Les chercheurs ont également effectué des analyses isotopiques sur les squelettes de l’époque, notant que les communautés ont également été contraintes de modifier leur alimentation en raison de l’événement climatique anormal, combinant des produits issus de l’élevage ovin et de l’agriculture. «Si la rareté des ressources est devenue trop extrême, les populations sédentaires ont peut-être été contraintes de se déplacer, de diversifier leurs modes de subsistance et de passer de l’agriculture à l’élevage nomade», a expliqué le professeur Hakenbeck.

Selon les deux savants, les invasions dans les provinces de l’Empire romain n’ont donc pas été déclenchées par la soif d’or et de conquête, comme on le dit habituellement, mais par la nécessité d’avoir des territoires fertiles pour élever du bétail, de la nourriture, de l’eau et d’autres ressources pour survivre. Les incursions les plus dévastatrices des Huns se seraient produites précisément pendant les étés les plus secs, en 447, 451 et 452 après Jésus-Christ, comme l’indiquent les scientifiques. Ces incursions modifièrent peut-être aussi l’organisation sociale des Huns et les armées d’Attila – mort en 453 après J.-C. – parvinrent à se pousser jusqu’en Gaule et en France du Nord. A son apogée, l’empire nomade gouverné par le « fléau de Dieu » s’étendait sur 4 millions de kilomètres carrés. De toute évidence, Attila a été dépeint comme un dirigeant impitoyable par les « envahis », mais peut-être que tout est né à cause d’une catastrophe climatique, comme celle qui nous affecte actuellement. Détails de la recherche « Le rôle de la sécheresse lors des incursions des Huns dans le centre-est de l’Europe aux IVe et Ve s. CE » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Roman Archaeology.