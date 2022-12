Deux personnes arrêtées pour un complot visant à faire passer 30 millions de dollars de méthamphétamine dans des imprimantes 3D

WTF ? ! Nous avons entendu beaucoup d’histoires sur des personnes essayant de faire passer du hardware informatique en contrebande au-delà du contrôle aux frontières, mais il semble que certains produits de cette catégorie soient bien adaptés pour dissimuler d’autres articles, comme des drogues. En Australie, deux hommes ont été accusés d’avoir tenté de faire entrer en contrebande 30 kg (66 livres) de méthamphétamine dans le pays en les cachant dans des imprimantes 3D.

The Guardian (via Tom’s Hardware) rapporte que les deux hommes, âgés de 33 et 36 ans, seraient des membres seniors d’un syndicat international du crime.

L’AFP (Police fédérale australienne) et le FBI ont mené une opération d’infiltration appelée Operation Ironside dans laquelle chaque message posté via la plate-forme de communication cryptée An0m a été intercepté pendant trois ans à partir de 2018. L’un des messages aurait indiqué que l’un des hommes avait coordonné plus de 30 importations de méthamphétamine en Australie en 2020.

L’AFP, en collaboration avec l’Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC), a ensuite découvert le complot visant à importer 30 kg de méthamphétamine, d’une valeur d’environ 30 millions de dollars, en Australie à l’intérieur d’imprimantes 3D.

Les agences ont intercepté la drogue aux États-Unis avant qu’elle n’atteigne l’Australie. L’un des deux hommes a été arrêté fin juillet par le Bureau des enquêtes criminelles de Taïwan dans la ville de New Taipei, tandis que l’autre a été arrêté dans la ville de Taoyuan en octobre. Tous deux ont été accusés de transport illégal de stupéfiants de catégorie 2 et pourraient être condamnés à la prison à vie à Taïwan s’ils sont reconnus coupables.

Des images de la police fédérale australienne montrent que Flashforge Creator 3, désormais abandonné, était le choix de conteneur des contrebandiers. L’imprimante 3D de qualité industrielle a une porte et mesure 627 x 485 x 615 mm, ce qui explique probablement en partie pourquoi elle a été choisie. Il pèse également 52 kg (114 livres), donc les 30 kg de méthamphétamine allaient probablement être répartis sur plusieurs imprimantes.

Bien qu’ils ne soient pas aussi spacieux que les imprimantes 3D, les ordinateurs portables sont souvent utilisés pour dissimuler des objets illégaux, comme ce couteau d’agent de la TSA trouvé dans une machine Gigabyte le mois dernier.

La plupart des histoires de contrebande ont tendance à impliquer des personnes utilisant des méthodes inhabituelles pour attacher des composants à leur corps, y compris cette récente d’une femme qui a tenté d’entrer en Chine avec plus de 200 processeurs Intel et neuf iPhones, d’une valeur totale d’environ 100 000 dollars, cachés dans un faux ventre de femme enceinte. .

Il y avait aussi un homme qui a essayé de passer en contrebande 160 processeurs et 16 téléphones pliables à la douane, des passeurs qui ont utilisé une pellicule plastique pour attacher 256 processeurs à leur corps et une femme qui a essayé une astuce similaire avec 102 iPhones.