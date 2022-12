Wisdom, 71 ans, est le plus vieil oiseau sauvage du monde : elle est revenue au nid, mais est seule

Wisdom est un albatros de Lysan de 71 ans et est le plus vieil oiseau sauvage connu. Son compagnon Akeakamai n’est pas retourné au nid depuis deux saisons et on pense qu’il est mort.

Sagesse avec un poussin su. Crédit : friendsofmidway/USGS

Wisdom, une femelle albatros de Lysan (Phoebastria immutabilis) à 71 ans, est le plus vieil oiseau sauvage du monde, du moins parmi ceux connus des scientifiques. Il est une véritable célébrité parmi les ornithologues et les ornithologues, qui suivent ses « actes » à Hawaï. Chaque mois de novembre, l’oiseau de mer âgé retourne sur son site de nidification sur l’atoll de Midway, au cœur du monument national marin de Papahānaumokuākea, où vit une copieuse colonie de ces magnifiques albatros. Malgré son âge vénérable, Wisdom a pondu son dernier œuf en 2020, tandis qu’en juillet 2017, elle a élevé avec succès son dernier poussin. Malheureusement, pour la deuxième saison de reproduction consécutive, son compagnon Akeakamai ne s’est pas présenté au nid, alors les ornithologues pensent que Wisdom a peut-être été laissée seule.

L’albatros de cette année a été vu pour la première fois sur le site de nidification de Kuaihelani le 24 novembre, selon une publication Facebook des îles du Pacifique : US Fish and Wildlife Service, mais n’a pas interagi avec d’autres spécimens de la colonie. Chez cette espèce, les mâles arrivent généralement au nid avant les femelles, mais comme indiqué Akeakamai n’a pas été aperçu, ainsi qu’à la fin de 2021. Les deux forment un couple fixe depuis au moins 2012, sur la base des données de surveillance. De plus, la « fidélité » des albatros est largement connue, bien qu’une étude récente menée par des scientifiques portugais du Département de biologie de l’Université de Lisbonne ait montré que le taux de séparation de ces oiseaux marins augmente en raison du changement climatique.

On pense que tout au long de sa longue vie, Wisdom a donné naissance à plus de trente petits, environ un tous les deux ans, apportant ainsi une énorme contribution à la conservation de sa magnifique espèce. Mais il n’est pas dit qu’il ne puisse plus procréer ; les oiseaux, en effet, contrairement à l’homme et aux autres mammifères, ne passent pas par la ménopause et peuvent se reproduire même lorsqu’ils sont vieux. L’un de ses descendants connus, nommé N333 et né en 2011, a récemment été vu avec un partenaire dans un endroit non loin du nid de la mère. Incroyablement, avec Wisdom, il a survécu aux conséquences du tremblement de terre catastrophique de Tōhoku en 2011 – tsunami (magnitude 9,1), qui a tué plus de 2 000 albatros adultes dans la colonie et un nombre inconnu de jeunes. Malheureusement, le seul petit-enfant connu de Wisdom, fils de N333, est décédé au cours des dernières années avant de s’envoler.

Sagesse. Crédit : Amis de la réserve faunique nationale de l’atoll de Midway

L’albatros âgé a été bagué pour la première fois par le biologiste Chandler Robbins le 10 décembre 1956 sur l’atoll de Midway. C’était déjà un spécimen mature, donc les ornithologues pensent que Wisdom est né au moins en 1951; avant 5 ans, en effet, les albatros de Lysan n’atteignent pas la maturité sexuelle et ne pondent pas leur premier œuf. Si Akeakamai devait vraiment mourir, il est possible que Wisdom rejoigne un nouveau compagnon et continue à se reproduire. On ne sait pas combien de vieux albatros de Lysan peuvent survivre.