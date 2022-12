Les 35 jeux effrayants de 2023, le nouvel âge d’or du survival-horror

Alors on ne sait jamais. La moitié des noms suivants peuvent être annulés, retardés ou finir par s’effondrer, mais à ce jour, l’année prochaine ressemble à une année historique pour les fans d’horreur de survie. Après avoir parcouru la liste et rassemblé tous les jeux effrayants qui sortiront en 2023, nous avons reçu plus de 35 projets, plus de 35 invitations à ce qui semble être un festin de sang, de cris et de sauts sur le canapé. Ensuite, nous les diviserons par paramètre et proposition, mais tout d’abord, nous allons avec un index de chacun d’eux.

Tous les jeux effrayants et d’horreur de 2023

Remake de Dead Space — 27 janvier 2023

Fils de la forêt — 23 février 2023

La veille—1er mars 2023

Resident Evil 4 Remake — 24 mars 2023

Ad Infinitum—Avril 2023

The Dark Pictures : Directive 8020 — halloween 2023

Les derniers procès — Halloween 2023

Abandoned — 2023 (date précise à annoncer)

Aftermath — 2023 (date précise à annoncer)

Alan Wake 2 — 2023 (date précise à annoncer)

Alone in the Dark Remake — 2023 (date précise à annoncer)

Cryospace — 2023 (date précise à annoncer)

Dark Moonlight — 2023 (date précise à annoncer)

Deathground — 2023 (date précise à annoncer)

Eresys — 2023 (date précise à préciser)

Fatal Frame / Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse Remastered — 2023 (date précise à annoncer)

Fort Solis — 2023 (date précise à annoncer)

Incident Greyhill – 2023 (date précise à annoncer)

HumanitZ — 2023 (date précise à préciser)

ILL – 2023 (date précise à préciser)

Killer Klown From Outer Space – 2023 (date précise à annoncer)

Layers of Fear 3 — 2023 (date précise à annoncer)

Narin: The Orange Room — 2023 (date précise à annoncer)

Atmosphère négative — 2023 (date précise à annoncer)

Post Trauma — 2023 (date précise à annoncer)

Routine — 2023 (date précise à annoncer)

Silent Hill 2 Remake — 2023 (date précise à annoncer)

Silent Hill f — 2023 (date précise à annoncer)

Silent Hill Townfall — 2023 (date précise à annoncer)

Slitterhead — 2023 (date précise à annoncer)

STALKER 2: Heart of Chernobyl — 2023 (date précise à annoncer)

State of Decay 3 — 2023 (date précise à annoncer)

Texas Chainsaw Massacre – 2023 (date précise à annoncer)

Impie — 2023 (date précise à annoncer)

Wronged Us — 2023 (date précise à annoncer)

Remakes / remasters de jeux effrayants en 2023

Remake de Dead Space — 27 janvier 2023

Resident Evil 4 Remake — 24 mars 2023

Alone in the Dark Remake — 2023 (date précise à annoncer)

Fatal Frame / Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse Remastered — 2023 (date précise à annoncer)

Jeux effrayants dans l’espace en 2023

Remake de Dead Space — 27 janvier 2023

The Dark Pictures : Directive 8020 — halloween 2023

Cryospace — 2023 (date précise à annoncer)

Routine — 2023 (date précise à annoncer)

Tous les jeux de zombies pour 2023

Resident Evil 4 Remake — 24 mars 2023

State of Decay 3 — 2023 (date précise à annoncer)

HumanitZ — 2023 (date précise à préciser)

Jeux multijoueurs / coopératifs effrayants pour 2023

The Dark Pictures : Directive 8020 — halloween 2023

Les derniers procès — Halloween 2023

Deathground — 2023 (date précise à annoncer)

Eresys — 2023 (date précise à préciser)

Killer Klown From Outer Space – 2023 (date précise à annoncer)

State of Decay 3 — 2023 (date précise à annoncer)

Texas Chainsaw Massacre – 2023 (date précise à annoncer)

Jeux de survie pour 2023

La veille—1er mars 2023

HumanitZ — 2023 (date précise à préciser)

Fils de la forêt — 23 février 2023

STALKER 2: Heart of Chernobyl — 2023 (date précise à annoncer)

State of Decay 3 — 2023 (date précise à annoncer)

Jeux d’horreur psychologiques pour 2023

Remake de Dead Space — 27 janvier 2023

Ad Infinitum—Avril 2023

Alan Wake 2 — 2023 (date précise à annoncer)

Eresys — 2023 (date précise à préciser)

Layers of Fear 3 — 2023 (date précise à annoncer)

Post Trauma — 2023 (date précise à annoncer)

Routine — 2023 (date précise à annoncer)

Silent Hill 2 Remake — 2023 (date précise à annoncer)

Silent Hill f — 2023 (date précise à annoncer)

Silent Hill Townfall — 2023 (date précise à annoncer)

Slitterhead — 2023 (date précise à annoncer)

Les derniers procès — Halloween 2023

Impie — 2023 (date précise à annoncer)

Wronged Us — 2023 (date précise à annoncer)

Jeux effrayants « avec monstre » pour 2023

(Aliens) Greyhill Incident – 2023 (date précise à annoncer)

(Dinosaures) Deathground — 2023 (date précise à annoncer)

(Ghosts) Narin: The Orange Room — 2023 (date précise à annoncer)

(Monstres inversés) ILL – 2023 (date précise à annoncer)

(Plus de mutations) Dark Moonlight — 2023 (date précise à annoncer)

Jeux d’horreur et d’action de 2023