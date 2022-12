Sabinetek Smartmike+ : Le Microphone Bluetooth N'est Pas Unique

La Commission européenne a récemment fixé le cap des câbles de recharge standardisés pour smartphones à partir de 2024, et les consommateurs poussent un soupir de soulagement. Le problème vient plus des accessoires. Quiconque a déjà acheté un microphone pour un appareil photo numérique ou un smartphone peut chanter une chanson à ce sujet. Je vais le déjouer, pensai-je, et me procurer le microphone Bluetooth SabineTek SmartMike+, qui s’adapte à tous les systèmes. Cela fonctionne réellement – mais comme c’est si souvent le cas, il y a un inconvénient crucial.

Sans fil sur iPhone, Android et Mac

Le microphone sans fil n’est actuellement pas disponible chez les revendeurs en ligne tels que notre vendeur Netcost-security.fr, mais chez d’autres uniquement à des prix fous. Je l’ai ensuite commandé directement auprès du fabricant et j’ai accepté un long délai de livraison. Prix ​​: environ 120 euros. Ça valait le coup pour moi. Parce que le SabineTek SmartMike+ pourrait être le package complet sans souci : pour le branchement, pour les interviews et pour les vlogs. De plus, il est sans fil, aussi bien pour iOS que pour Android, et grâce au Bluetooth également sans aucun autre récepteur.

Petit, pratique, polyvalent : SabineTek SmartMike+

Et il fonctionne! Parfois même sans application sur un iPhone 14 Pro (avec iOS 16), un Samsung Galaxy A53 (avec Android 13) et même un MacBook Air M1 (avec macOS 13.1 Ventura).

Cela m’évite le chaos qui accompagne généralement un microphone. Les microphones sans fil nécessitent généralement un récepteur et un émetteur. Vous connectez souvent ce dernier à un micro-cravate via une prise jack 3,5 mm. Ainsi, le chaos de la prise sera toujours avec nous en 2023. De nombreux microphones jack ont ​​donc besoin d’un adaptateur TRS ou TRRS, selon l’appareil final. Les acheteurs ne le découvrent souvent qu’après l’achat, car tous les fabricants n’ont pas la gentillesse de le signaler ou d’inclure immédiatement un adaptateur approprié.

Accessoires fournis : prise jack, USB-A et même micro-USB ne peuvent pas être tués.

Après tout, SabineTek le fait, de sorte que vous puissiez également connecter le microphone à un appareil terminal approprié via un câble. Pour un iPhone plus ancien avec une prise, par exemple, vous auriez besoin d’un adaptateur TRRS à 4 broches. Les autres appareils se contentent d’un connecteur TRS et de 3 pins. En cas de doute : essayez-le et testez quelle prise les vagues utilisent.

SabineTek SmartMike+ : son décevant

Ou simplement Bluetooth comme dans le SmartMike+. L’iPhone 14 Pro reconnaît le microphone même sans l’application proposée. Le Galaxy A53 avec Android 13 a préféré utiliser l’application, qui est livrée avec sa propre fonction d’enregistrement vidéo ou vocal. Cela semble un peu exagéré et ça l’est. L’application du même nom n’est donc pas particulièrement enivrante – seulement notée avec environ 2/5 étoiles dans les deux principaux magasins d’applications. Après tout, lors de mon test, il a permis et réussi un enregistrement sur les deux appareils.

Micro USB pour le chargement Prise jack pour connexion à un smartphone ou des écouteurs

Mais l’inconvénient est vite évoqué : la qualité du son. Parce qu’il est bien en deçà de ce à quoi je suis habitué avec d’autres microphones comme le Rode NT-USB mini ou les microphones intégrés dans mes derniers smartphones. D’une certaine manière minuscule, terne, loin. Comparez-vous :

SabineTek SmartMike+ : via Bluetooth sur l’iPhone 14 Pro)

SabineTek SmartMike+ via Bluetooth et application sur le Samsung Galaxy A53

iPhone 14 Pro (micro interne)

Samsung Galaxy A53 (micro interne)

SabineTek SmartMike+ : via Bluetooth sur Apple MacBook Air M1

Apple AirPods 2e génération

Rode NT USB mini

L’avantage de la liberté Bluetooth sans fil est acheté avec un son nettement plus faible. Dommage.

Résumé : Excellente maniabilité, seul le son…

Le SmartMike+ est par ailleurs en fait un contemporain agréable. Petit, léger mais pas pour que l’appareil se sente bon marché. Avec un clip pratique, des QR codes scannables pour les bonnes applis (pour iOS ou Android) avec une autonomie assez longue, des connectiques pour jack et micro-USB (oui, ça existe toujours). Le fabricant fournit également les adaptateurs TRS et TRRS appropriés, ainsi qu’un « chat mort » en guise de bonnette, une housse en mousse et un écouteur. Le microphone est également couplé assez rapidement et facilement.

Mais à quoi bon tout cela si le son déçoit ? Et donc le problème demeure : que une Malheureusement, le SabineTek SmartMike+ n’est pas un microphone pour tout sans câbles, adaptateurs, applications ou récepteurs gênants.